IQA e ElringKlinger passam a oferecer capacitação gratuita para jovens

O IQA – Instituto da Qualidade Automotiva, em parceria com a ElringKlinger do Brasil e com apoio do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e Região, inauguraram, no dia 1 de março, na sede da fabricante multinacional de peças para automóveis, no interior de São Paulo, a Escola de Manufatura e Qualidade no município.

A iniciativa visa promover a capacitação profissional de jovens e adultos que residem na região para atuarem em fábricas e montadoras da indústria automotiva. O curso, dividido entre aulas teóricas e práticas, terá duração de um mês e será ministrado na modalidade presencial e contará com treinamentos online.

Os alunos vão aprender todas as etapas que envolvem a mão de obra produtiva no setor automotivo como produção, qualidade, manutenção, segurança do trabalho, materiais e sobre o sistema de monitoramento de manufatura. Ao final da formação, os participantes poderão sair com até 31 certificados.

Entre os destaques do curso, estão os treinamentos de Controle Estatístico de Processo (CEP), método utilizado para monitorar a qualidade em processos internos; Kaizen, que apresenta práticas para melhoria contínua; Mapeamento do Fluxo de Valor e Conceitos de Manufatura Enxuta (VSM&LM); Muda, Mura, Muri, conhecido como os 3Ms, que aborda práticas para eliminar desperdícios, entre outros temas relacionados a metodologia Lean Manufacturing.

“O papel do IQA é fomentar e fortalecer a qualidade no mercado automotivo. Esse projeto vai nos trazer retorno para uma necessidade que é a falta de mão de obra qualificada no mercado atual e, também, para o futuro, já que a juventude está focando mais na questão da tecnologia, mas as fábricas precisam continuar operando. Então, fazer treinamentos com esses jovens da comunidade vai surtir muito efeito tanto para a própria ElringKlinger, como para as empresas da região.”, explica o gerente de serviços automotivos do IQA, Sérgio Fabiano.

Projeto social

A Escola de Manufatura e Qualidade é uma iniciativa de aprendizagem gratuita no Brasil, criada para capacitação técnica e comportamental de jovens e adultos para o mercado de trabalho, principalmente na indústria de automóveis. Os melhores talentos terão a oportunidade de participar de processo seletivo para trabalhar na ElringKlinger.

Para participar do treinamento, é necessário ter no mínimo 18 anos, ensino médio completo e flexibilidade de horário. Os alunos serão beneficiados com bolsa de estudo remunerada, vale-transporte, material didático e certificado do programa emitido pelo Instituto da Qualidade Automotiva. As inscrições devem ser realizadas no site da ElringKlinger.

Sobre o IQA

Criado em 1995 por entidades do setor e do governo, o IQA – Instituto da Qualidade Automotiva é uma organização sem fins lucrativos de desenvolvimento e disseminação da Qualidade no Setor da Mobilidade, com objetivo de proporcionar mais segurança ao consumidor, a partir de produtos, sistemas e pessoas com qualidade assegurada através de certificações compulsórias ou voluntárias.

Representante de órgãos internacionais e acreditado pela CGCRE – Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro como organismo de certificação, promove treinamentos presenciais e online, conteúdo técnico em publicações/estudos técnicos, inspeções e ensaios de laboratório, com uma cultura de inovação e proximidade às necessidades das organizações e sociedade.

