ABF divulga ganhadores do Selo de Excelência de Franchising 2023

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta semana a Associação Brasileira de Franchising divulgou as marcas ganhadoras do Selo de Excelência de Franchising (SEF), que é concedido anualmente, há mais de 30 anos, às principais empresas que atuam no mercado brasileiro de franquias. A importância do reconhecimento se estende, além da comunicação e visibilidade, para a parte comercial da marca, já que em um modelo de negócio baseado na cooperação, ser reconhecido nacionalmente pela qualidade na prestação de suporte aos franqueados pode facilitar o processo de expansão da rede.

O reconhecimento é concedido as marcas que alcançaram a maior pontuação na Pesquisa respondida por seus respectivos franqueados. O estudo tem o objetivo de avaliar, do ponto de vista do franqueado, qual é o real apoio fornecido pela marca, desde o processo de seleção, passando pelo cumprimento das estimativas de investimento, fornecimento de insumos, suporte e treinamentos, comunicação, chegando ao custo-benefício da rede, lucratividade, retorno de investimento, entre outros itens.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



No total, 225 empresas de diferentes segmentos foram chanceladas entre as quatro categorias: Mega, Máster, Sênior e Pleno. Cada posição corresponde ao número de franqueados, unidades em operação e tempo de atuação no segmento. Segundo a ABF, há 2.877 redes de franquias no Brasil, sendo que menos de 10% recebem o reconhecimento por sua atuação no mercado com Selo.

Dentre os ganhadores deste ano, estão marcas como Rei do Mate (casa de mate), Vivenda do Camarão (rede de pratos à base de camarão e frutos do mar) e Super Visão (franquia de vistorias automotivas). No caso do Rei do Mate, a empresa comemora, nesta 32ª edição do SEF, seu 24º selo consecutivo. Já a Vivenda do Camarão recebe o reconhecimento pelo 20º ano e a Super Visão pelo 2º ano seguido.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)