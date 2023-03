Seguro Garantia é tendência cada vez maior no Brasil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

De acordo com os dados do Banco Central, o número de seguros garantia contratados no país cresceu de forma significativa nos últimos anos, sendo um produto de seguro de crédito que tem sido cada vez mais utilizado no Brasil. Em 2022, por exemplo, a modalidade cresceu 21% de acordo com balanço realizado pela Confederação Nacional de Seguradoras.

Esse modelo de contratação tem como característica principal a acessibilidade, tornando-o popular entre as pessoas que buscam esse tipo de serviço. De um modo geral, o setor de seguros vem atingindo números cada vez maiores e se tornando mais popular entre a sociedade. Dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) mostram que, em 2021, o setor cresceu 14% em relação ao ano anterior.

Na análise de Guilherme Silveira, CEO da Genebra Corretora de Seguros, os levantamentos disponíveis trazem a conclusão de que a modalidade tem se tornado cada vez mais popular e acessível no país. “É uma forma segura e eficiente de proteger o tomador de empréstimos contra o risco de inadimplência do mutuário”.

Qual a diferença entre o seguro garantia e outras modalidades?

Silveira reforça que é importante saber as principais diferenças do seguro garantia para as outras modalidades antes de realizar qualquer contratação. “Essa modalidade é uma forma de seguro específica destinada a garantir a entrega de bens e serviços por parte de uma empresa a um contratante”, explica. “Esta forma de seguro responsabiliza-se pelo reembolso de todo o valor pago ao contratante, no caso da empresa não cumprir com suas obrigações”.

Ao contrário dos outros tipos de seguros, o seguro garantia não é destinado a cobrir perdas financeiras diretas ou indiretas, mas sim a garantir o cumprimento de uma obrigação específica.

“É importante destacar que o seguro garantia não é uma forma de seguro de responsabilidade civil, e sim uma forma de seguro específica destinada a garantir que uma empresa cumpra com suas obrigações”, reforça o empresário. “Por isso, é importante que os contratantes saibam exatamente o que estão pagando e que entendam todos os detalhes do contrato antes de assiná-lo”, finaliza.

