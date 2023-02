Tree Diversidade anuncia nova head de negócios

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A consultoria Tree Diversidade anunciou Luanny Faustino como nova head de estratégia e negócios em diversidade, equidade e inclusão.

Faustino será responsável por estruturar uma nova estratégia de negócios e aceleração de crescimento para a consultoria, que desde sua fundação, em 2017, já ajudou mais de 200 empresas de todos os portes e segmentos a estruturarem iniciativas de inclusão.

Formada em Relações Internacionais, Luanny construiu uma carreira sólida na área de vendas, atuando, principalmente, no segmento de feiras e eventos. Fez especializações nas áreas de diversidade, inclusão, racismo, política e marketing, e atuou em grandes consultorias de diversidade e inclusão, com projetos estratégicos, tornando-se uma referência no segmento.

Luanny também foi colunista de diversidade, equidade e inclusão do jornal Brasilturis, especializado no setor de turismo. Além disso, é coautora do livro: “Diversidade e Inclusão – em todas as dimensões”, sobre racismo estrutural e institucional.

