Brasil recicla 98,7% de latas de alumínio e bate recorde mundial

O último levantamento divulgado sobre reciclagem de latas de alumínio no Brasil apontou que o país se tornou recordista mundial ao bater a marca de 98,7% das latas de alumínio recicladas. O site do Governo Federal divulgou o balanço e informou que das mais de 414 mil toneladas de latas que foram comercializadas, 409 mil foram recicladas. O especialista Trajano Neto explica quais as especificidades do alumínio que o tornam mais ecológico.

“Um grande diferencial do alumínio é que ele é 100% reciclável, isso permite que a mesma peça seja reaproveitada diversas vezes”, explica o especialista que também atua como gestor na divisão de laminados na franquia Mundo do Serralheiro.

Trajano comenta que outra questão que torna o alumínio ecológico é que, além da reciclagem, ele pode ser reutilizado.

“Esse processo de reutilização vai muito além das latas, outras peças produzidas com alumínio podem ser reaproveitadas também. Por exemplo, as chapas podem ser cortadas e usadas de uma nova forma. O mesmo vale para os perfis, que podem ser cortados para uso em outros locais além dos que foram instalados inicialmente”, completa Trajano.

Segundo o gestor, outra questão favorável para o alumínio é a versatilidade. “O uso do alumínio vai muito além das latinhas, ele pode ser amplamente usado na construção civil, no transporte, em itens de decoração diversos e até mesmo no setor alimentício, seja em embalagens ou no preparo de alimentos, como é o caso do papel alumínio”, finaliza.

