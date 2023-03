Olga Ri inaugura primeiro restaurante físico em São Paulo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em fevereiro, a Olga Ri, startup que entrega saladas e bowls saudáveis desde 2016, inaugura o seu primeiro restaurante físico, em São Paulo. A nova casa é a estreia da marca nesse segmento, e fica bem próxima da Avenida Paulista, na Rua Haddock Lobo, 586. Antes disso, a inauguração mais recente feita pela marca foi a chegada da primeira dark kitchen no Rio de Janeiro, em novembro do ano passado.

Com um cardápio que privilegia saladas, bowls e sopas, no inverno, a Olga Ri já conquistou mais de 40 mil clientes na capital paulista. Ao todo, conta com três dark kitchens em operação em São Paulo (Vila Olímpia, Jardins, Lapa), que atendem quase todo o centro expandido, além da unidade do Rio de Janeiro, em Botafogo.

Desde que foi fundada, a foodtech busca inovações na indústria de restaurantes ao unir tecnologia, comida saudável em serviços de delivery com foco na experiência do consumidor e a sustentabilidade social e ambiental.

Agora busca tangibilizar a marca, e tudo o que construiu até o momento, em um ambiente físico. A expectativa é gerar ainda mais alcance e contribuir para a divulgação do delivery. “Nessa nova unidade, os clientes poderão fazer o pedido direto no balcão ou pelo app próprio, retirar no local, e comer onde quiserem. O restaurante vai ter 80 lugares, mas a ideia é que as pessoas possam escolher onde preferem comer”, explica Bruno Sindicic, CEO da Olga Ri. “Somos uma empresa conectada com a cidade. Esse ponto nos permite explorar uma região urbana, cheia de gente, com diversidade cultural enorme e ainda de fácil acesso”, acrescenta.

As receitas principais serão as mesmas do menu tradicional da marca – apenas os combos oferecidos por meio das dark kitchens não farão parte desse cardápio. “Haverá ainda sobremesas e algumas bebidas diferentes das que estão disponíveis no delivery”, revela Beatriz Samara, CPO da empresa.

Com investimento de R$ 2 milhões, o primeiro restaurante da Olga Ri foi pautado no modelo fast casual, ou seja, visa à qualidade dos alimentos e ao ambiente diferenciado, criando uma atmosfera que privilegia a conveniência e a praticidade. Foi desenhado pela Nitsche Arquitetos e executado pela Lar Construtora. “É um projeto que traduz nossa essência de marca”, enfatiza Cristina Sindicic, CMO da Olga Ri.

O espaço explora mesas e bancadas, tanto no ambiente interno, onde é possível avistar o preparo dos bowls na cozinha, quanto no ambiente externo, no mezanino, em meio a um paisagismo pensado em cada detalhe. O piso integra com a paleta de cores que faz referência à marca, com tonalidades amarela, verde, rosa e laranja.

“Antes no imóvel operava uma unidade superconhecida da rede Fran’s Café, era um ponto de encontro famoso na região. Então, queremos dar continuidade a essa história, para que o público siga contando com um espaço livre para se reunir com pessoas queridas e se divertir”, explica Cristina.

