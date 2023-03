Como cuidar das plantas durante as altas temperaturas do verão?

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A estação mais quente do ano veio com tudo em 2023. A temporada associada à praia, ao calor e às férias pode ser prejudicial para as plantas e flores, que podem sofrer nessa época. Elas precisam de um tratamento diferenciado para evitar ressecamento e demais impactos prejudiciais à saúde de cada espécie, afinal, nem todas se dão bem com temperaturas altas, por isso, durante o verão, cuidados específicos devem ser dados para as plantas.

1 – Hidratar as folhas

Por causa das altas temperaturas no verão, as plantas costumam perder água mais rapidamente. Dessa maneira, é importante borrifar diretamente nas folhas pode ajudá-las a resistir melhor à mudança de clima. Isso deve ser feito quando o sol não estiver muito forte, pela manhã ou no fim da tarde, já que o reflexo da água pode causar queimaduras nas folhas ou pétalas.

2 – Regar devagar

Apesar de a terra ficar mais seca no verão, engana-se quem imagina que a solução seria virar um copo de água direto no vaso. O ideal nesta época é justamente o contrário, jogar o líquido devagar ou até mesmo borrifar. Essa técnica garante que a água seja absorvida de maneira mais abrangente, difundindo-se pelas raízes. Com um volume grande de uma vez, ou a água transborda, ou cria um caminho direto para o fundo, impedindo a assimilação completa pela plantinha.

3 – Evitar as podas

Se o intuito é ter vasos com plantas bonitas, é recomendado evitar fazer as podas no verão. Após o procedimento, as plantas começam a crescer, e os brotos, na maioria das vezes, tornam-se mais sensíveis à luz solar e às temperaturas altas. Portanto, é indicado deixar para podar no final do inverno e início da primavera.

4 – Adubar as flores no verão

Com a fuga de nutrientes associada à seca, é fundamental promover a adubação das plantas durante o verão. Além disso, a ação permite que as espécies tenham tempo de metabolizar os nutrientes do solo mais rapidamente, já que os dias mais quentes pedem mais hidratação. Assim, é interessante trocar a terra para haver revitalização.

*Por Clóvis Souza, fundador da Giuliana Flores

