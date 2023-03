Projeto educacional investe na inteligência da criança

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Escola Douradinho viaja pelo país há 21 anos, levando educação ambiental por meio da literatura pelas cidades por onde passa, investindo, assim, na inteligência das crianças que são alcançadas por seus dois projetos. Com a metodologia do Projeto Douradinho e do Projeto Abraça o Mar, a escola incentiva a cidadania com a participação de toda comunidade escolar.

Para iniciar mais uma jornada, a abertura oficial da temporada 2023 acontece no Dia Internacional da Água (22 de março), às 19 horas, quando o escritor Thiago Cascabulho e a produtora Laura Amorim farão uma palestra de lançamento dos projetos da Escola Douradinho no YouTube, aberta para o público, com sorteios de livros e muita interação.

O autor dos livros, que viaja pelo Brasil falando de literatura e regeneração ambiental para o Ensino Fundamental e Educação Infantil, afirma o quanto é necessária a valorização da inteligência da criança: “É ao mesmo tempo assustador e empolgante pedir um texto ou uma imagem para a Inteligência Artificial (IA) e ter o resultado instantaneamente. Mas, por mais refinada que seja a tecnologia, ela nunca chegará perto da sabedoria espontânea, empática e disruptiva de uma criança. Um planeta com tantas urgências, como a ambiental, precisa de gerações que saibam pilotar estas e outras ferramentas com o coração no lugar”, defende Thiago Cascabulho.

Este ano, o autor levará presencialmente o “Projeto Douradinho” – patrocinado pela CTG Brasil e pela Vibra Energia – e o projeto “Abraça o Mar” – patrocinado pela Santos Brasil – até 23 municípios de 4 estados (PA, SP, PR e MA), com o incentivo do Ministério da Cultura.

Como funciona o projeto?

Por meio das obras “Amiga Lata, Amigo Rio” e “Lua, Colar, Coral, Mar” e material pedagógico, os participantes são convidados a sentir, pensar e agir em defesa das águas, desenvolvendo ações artísticas, educativas e de impacto ambiental com o apoio da comunidade escolar. Depois de as crianças colocarem a mão na massa, Thiago vai até as escolas para ver de perto o que foi realizado e conversar – em um momento ainda bem raro nas salas de aula brasileiras: o encontro com o autor.

A professora Adriana dos Santos Oliveira, de São Miguel dos Campos / AL , compartilhou um depoimento sobre sua participação: “Projeto lindo, o qual nossos alunos acolheram e puderam entender, por meio do lúdico, como cuidar do nosso bem maior. Nós agradecemos a Escola Douradinho”.

“Em 2022, mais de 13.600 crianças participaram dos dois projetos. Para 2023, com a ajuda da divulgação pela internet, esperamos escalar e chegar até localidades onde nunca imaginamos”, diz Laura Amorim, produtora dos projetos da Escola Douradinho.

A coordenadora pedagógica, Almira Cardoso, de Cajati, São Paulo, relatou que foi uma experiência muito significativa ter o projeto em sua escola, já que foi possível conciliá-lo de forma interdisciplinar. “Para nós foi muito significativo. Aqui temos uma vivência um pouco limitada e experienciar o projeto ampliou o olhar das crianças para esse cuidado, eles passaram a mudar seu comportamento, de modo positivo, nos cuidados com o meio ambiente”, explicou a coordenadora.

Quem pode participar?

Qualquer escola do Brasil e do mundo pode realizar os projetos, já que todos os materiais, livros, cartilhas e vídeos estão disponíveis gratuitamente na internet, incluindo cursos EAD para a formação dos professores que queiram se aprofundar na metodologia.

Os certificados de 8 horas emitidos pelos EAD do Projeto Douradinho e do Abraça o Mar receberão agora o selo do “Pedagogia para Liberdade”, que acredita que a educação é o caminho mais potente para a mudança deste país, transformando-o em um lugar menos violento e desigual socioeconomicamente.

