Feira apresenta soluções para cafeicultura sustentável

Mais de 35 mil cafeicultores com produções nas regiões do Sul de Minas, Cerrado Mineiro, Matas de Minas e média mogiana do estado de São Paulo se reunirão durante a 22ª Femagri (Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas), organizada pela Cooxupé, cooperativa cafeeira com sede em Guaxupé (MG). O evento é gratuito e acontece de 08 a 10 de fevereiro no município graxupeano. De acordo com os organizadores, a estimativa é de um incremento de 40% no volume de negócios ante a edição de 2021.

Neste evento, os cafeicultores buscam redução de custos em suas lavouras e propriedades como, também, querem uma produção cada vez mais sustentável para ampliar a competividade no mercado internacional, por meio de um café com qualidade diferenciada. Serão apresentados durante a FEMAGRI cerca de 12 mil produtos e tecnologias de 124 empresas expositoras.

Sustentabilidade

Um café sustentável e de qualidade está entre as principais exigências do mercado consumidor mundial da commodity. “Os produtores brasileiros, especialmente nossos cooperados, já estão cientes dessa demanda e, por isso, a cada ano participam da Femagri, onde adquirem alternativas que levem mais sustentabilidade em suas lavouras, refletindo também em um café com qualidade diferenciada, atendendo tais exigências do mercado externo”, explica Carlos Augusto Rodrigues de Melo, presidente da Cooxupé, que hoje exporta café do tipo arábica para 50 países.

Um dos setores da feira que concentrará produtos e soluções sustentáveis é a Fazendinha, que trabalhará, nesta edição do evento, o uso racional dos recursos naturais e a agricultura regenerativa. “Apresentaremos um projeto que produz fertilizantes com menor emissão de carbono. Teremos, ainda, orientações sobre conservação de florestas, proteção de recursos hídricos e demonstrações de produtos biológicos que têm benefícios no controle de Bicho Mineiro, Broca, nematóides e doenças do café”, afirma Eduardo Renê da Cruz, coordenador do Departamento de Desenvolvimento Técnico da Cooxupé.

Evento Neutro

A Femagri possui o selo Evento Neutro. De forma voluntária e com o auxílio de uma calculadora virtual, visitantes e expositores poderão calcular – durante o trajeto à feira – as emissões de carbono com base na distância percorrida e no meio de transporte, para posterior compensação ambiental em projetos de preservação florestal e de energia renovável. Esta ação é auxiliada pela Eccaplan Consultoria, a desenvolvedora do programa.

Safra cafeeira

De acordo com o primeiro levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado em janeiro, a primeira estimativa do Brasil para a safra de café em 2023 aponta para uma produção de 54,94 milhões de sacas de café beneficiado. O estado de Minas Gerais, o maior produtor da commodity, deve responder por 27,5 milhões de sacas, alta de 25% na comparação com a safra anterior. Ainda conforme a Conab, a área em produção cafeeira de MG está estimada em 1,1 mi de hectares, uma dimensão 8,8% maior do que na safra passada.