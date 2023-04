Crianças e adolescentes recebem aulas gratuitas de animação e desenho em MG

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Desde setembro de 2022, 240 crianças e adolescentes das regiões periféricas de Uberlândia-MG participam do projeto audiovisual “Verso Animado”. As oficinas são realizadas gratuitamente na Comunidade Casa Ipanema e Guarani, e no SOS Família Planalto. Com patrocínio Instituto Algar e Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, o projeto proposto por Aline Miguel ensina linguagens de animação por meio de duas técnicas: desenho animado e stopmotion fotográfico.

Todos os dias, desde o início das oficinas, Rebeka Ferreira Silva, 9 anos, moradora no bairro Chácaras Tubalina de Uberlândia-MG, acorda, toma um banho, troca a roupa e segue acompanhada pela mãe para as oficinas no SOS Planalto, onde participa das aulas. A pequena já sabe desenhar e animar e está familiarizada com os colegas, que assim como ela, aprenderam a ilustrar com base na canção a Dança das Palavras Aleatórias, do álbum ‘Nunca Esqueço de Sonhar’ do artista Enzo Banzo.



A proposta do Verso Animado surge com o intuito de dar continuidade ao percurso da proponente, Aline Miguel, no campo da arte-educação em audiovisual, envolvendo novos participantes, ao mesmo tempo em que dialoga com produções de outros projetos desenvolvidos na cidade com propósitos similares. “Durante as oficinas, os alunos baseiam seus trabalhos em obras de compositores da região: Navegar, álbum infantil do cantor e compositor Luiz Salgado; Canto das Gerais, álbum do grupo de artistas araguarinos Trem Das Gerais que é formado pela família Figueiredo sob a coordenação de Adolfo Figueiredo e o Dedo de Verso, projeto do artista Enzo Banzo com obras criadas em oficinas realizadas em 2021 e que foram lançadas em disco no último ano”, conta.

A origem do projeto

Segundo a proponente, o lançamento do disco infantil Dedo de Verso, que foi criado a partir de oficinas de poesia e canção com crianças e adolescentes e com participação de diversos artistas locais, foi percebido como um potencial material para novos desdobramentos artísticos e pedagógicos. “Daí surgiu a ideia de se criar videoclipes de animação para canções do álbum por meio de novas oficinas com outro grupo de crianças e adolescentes, em um novo projeto, que seria então o Verso Animado, e que integra o trabalho de diversos artistas contribuindo para a formação de crianças, socializando-as e ao mesmo tempo valorizando a cultura local”, explica.

Assim, foi construído o trabalho formativo e artístico que é, ao mesmo tempo, feito para crianças e feito pelas crianças, uma vez que as imagens e palavras vieram da percepção de mundo e da linguagem dos participantes. “No início das oficinas, as crianças receberam com curiosidade e criatividade o projeto. Percebemos que elas gostam muito de expressar o que pensam. E a evolução é constante. Eles melhoram tanto artística quanto socialmente pelo contato e interação entre eles. Tecnicamente falando, eu estou adorando animar o desenho deles. Muito bom ver a inocência e liberdade dos traços”, conta Jack Allek (Rafael Lemos), um dos Arte-Educadores das oficinas.

Após a criação das ilustrações, os materiais são encaminhados para um profissional responsável pela criação de storyboard e animação das imagens, por meio das técnicas de desenho animado e stopmotion fotográfico.

Apresentação

Ao todo, serão criados 12 videoclipes. Todo o material será publicado no YouTube para acesso gratuito de toda população e exibido em mostras de vídeos gratuitas em espaços culturais, sociais e escola pública da cidade.

De acordo com depoimento Rebeka, aluna do projeto, há grande expectativa em ter seu trabalho publicado. “Espero que a gente se apresente nos lugares com nossos desenhos, porque acho que vai ser divertido”.

Aline Miguel ressalta a importância desse trabalho, caracterizado por seu potencial transformador nas vidas daqueles que têm a oportunidade de acesso aos processos de vivência artística na educação. “As oficinas, além de desenvolver as habilidades e técnicas das crianças, têm um peso social muito importante. Incluir a criança em um projeto artístico coletivo faz com que ela se sinta valorizada e envolvida na sociedade, contribuindo para a aumentar a autoestima dos pequenos, despertando o melhor deles. Estamos muito felizes com o resultado desse projeto”, conclui a proponente.

Serviço

O quê: Projeto Audiovisual Verso Animado

Pra quem: Direcionado gratuitamente para 240 crianças e adolescentes da periferia de Uberlândia-MG

Quando: De setembro de 2022 a junho de 2023

