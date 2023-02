Volta às aulas: como montar a lancheira ideal para crianças?

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com a volta às aulas sempre fica aquela dúvida: o que colocar para as crianças levarem de lanche? É preciso levar em conta o andamento da dieta da família, pois ela certamente irá refletir no que as crianças gostam ou não de comer.

Dados divulgados no Relatório Mundial da Obesidade (World Obesity Atlas), de 2022, projetou que o mundo passará por uma epidemia de obesidade até 2030 e o Brasil terá 7,7 milhões de crianças obesas. O relatório do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional, com dados de pessoas acompanhadas na Atenção Primária à Saúde (APS), aponta que, até meados de setembro de 2022, mais de 340 mil crianças de 5 a 10 anos de idade foram diagnosticadas com obesidade. Em 2021 esse número era de 356 mil crianças com a mesma idade.

“Os adultos já incorporam alimentos saudáveis no café da manhã, aprenderam a levar marmitas saudáveis para comer melhor quando estão no trabalho, incluem frutas, iogurtes para os intervalos, evitam os doces durante a semana. E para as crianças o pensamento precisa seguir o mesmo fluxo”, afirma o Dr Rizzieri Gomes, médico cardiologista e especialista em melhoria da qualidade de vida. “É importante entender que o lanche não é para ser uma guloseima. O intervalo é a hora de repor as energias para conseguir dar conta do restante do período, então escolher os alimentos certos é uma tarefa importante”, enfatiza. “E precisamos ressaltar que um dos fatores de risco das doenças cardiovasculares, que têm avançado nos últimos anos, é o excesso de peso”, completa Rizzieri.

Além disso, se a criança é da turma que torce o nariz para a comida, durante o recreio ela terá a chance de observar os colegas comendo e terá vontade de experimentar novos sabores. E não esqueça da garra de água e da variedade, esse é outro ponto essencial para que o lanche não se torne monótono.

Levando isso em consideração boas opções são:

Frutas variadas;

Vegetais, que podem ser palitos de cenoura ou mini cenoura, tomate cereja, milho cozido, azeitonas, edamame, castanhas;

Bolos e biscoitos caseiros;

Iogurtes naturais;

Biscoito de polvilho;

Pipoca;

Lanches com geleia, queijo, presunto, peito de peru;

Tapiocas com queijo cottage, ricota e suas várias possibilidades como cenoura ralada, tomate, alface e outros

Outra dica é fazer a experiência ser divertida usando potes com temas dos personagens favoritos da criança ou coloridos; montar lanches divertidos e coloridos; usar cortadores com formatos variados; e oferecer diferentes opções saudáveis para que ela possa escolher.

