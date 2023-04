ISTV Cidade Uberaba estreia com debate sobre redes sociais e a violência

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O noticiário diário ISTV Cidade Uberaba estreia no dia 10 de abril às 12h e às 20:30h, através de sinal aberto no canal 5.1 na cidade de Uberaba em Minas Gerais. O primeiro convidado da emissora ISTV será o arcebispo de Uberaba, Dom Paulo Mendes Peixoto. O tema do debate será a influência das redes sociais no comportamento das pessoas, refletindo sobre discursos de ódio e a “doença coletiva” da sociedade moderna que vem gerando violência como o recente caso do ataque a creche em Blumenau.

ISTV Cidade Uberaba é apresentado pelo jornalista e âncora Paulo Ferreira na emissora ISTV, que está presente em todo o território nacional através de sinal aberto, antenas parabólicas, TV digital via satélite, TV conectada (Samsung Tv Plus, LG, Philips, Philco) e TV a cabo, com programação disponível para mais de 150 milhões de telespectadores no Brasil e em toda a América Latina.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



A proposta do noticiário é destacar o desenvolvimento econômico da cidade de Uberaba como o agronegócio, incentivar o turismo e divulgar a cultura da região, levando notícias diariamente para as famílias uberabenses, novos programas locais de entretenimento e todo o conteúdo de filmes, séries e desenhos retrô veiculados na grade da ISTV.

ISTV Cidade Uberaba – Segunda a sexta, às 12h e às 20:30h

ISTV Canal 5.1 – Uberaba – MG

Redes sociais @istvdigital

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)