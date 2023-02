Foz do Iguaçu registra recorde de turistas após pandemia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil e do mundo, sem dúvidas, é a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. As instituições de turismo da cidade divulgaram dados preliminares referentes ao ano de 2022, que apontam um número histórico de visitantes no município que faz fronteira com a Argentina e o Paraguai. De acordo com a Secretaria Municipal, o destino superou a marca de 2 milhões de visitantes no ano passado, ultrapassando seu melhor ano em 2019, levando em consideração apenas registros oficiais, sem contar os pontos turísticos pagos onde o número de visitantes pode ser ainda maior.

O maior símbolo da cidade paranaense são as Cataratas do Iguaçu. Por meio do Parque Nacional do Iguaçu, os visitantes conseguem acessar livremente a tríplice fronteira com os países sul-americanos, e aproveitar para fazer compras no Paraguai, além de outros passeios em Foz do Iguaçu.

De acordo com o prefeito Chico Brasileiro (PSD), além das Cataratas do Iguaçu e do Parque Nacional, a cidade possui ao menos mais dez atrativos de ponta na região trinacional. Em conversa com empresários do setor no início de 2023, ele ressaltou o turismo de compra, de eventos e negócios, de aventura e esporte, e o gastronômico, que estão em alta ou em expansão.

Hotéis em Foz do Iguaçu se preparam para 2023

O setor estima que as três fronteiras receberam em 2022 algo entre 3 e 4 milhões de visitantes, e para esse ano, a ideia é intensificar as ações no setor hoteleiro, com campanhas de divulgação do destino na tríplice fronteira, e prevê uma nova métrica para mensurar o número de visitantes, que não contabiliza turistas que chegam pela rodoviária e os passageiros que desembarcam no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (IGU).

“Avaliamos com muito entusiasmo a retomada do turismo em Foz do Iguaçu e sentimos isso todos os dias aqui. O destino cresceu mais de 10% em 2022, de acordo com as informações repassadas pelo Sindicato de hotéis de Foz do Iguaçu, o que confirma a nossa impressão”, comenta Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel

Fim da pandemia e retorno de turistas

O aumento do turismo na cidade após a pandemia do Covid-19 anima os hoteleiros.”Vemos com bons olhos a retomada pós pandemia, pois o setor de turismo voltou a investir em seus empreendimentos e novos atrativos chegaram após a retomada, além de outros que estão para vir”, afirma Mendes.

O empresário conta que as perspectivas para 2023 são otimistas. “Será um ano de muitos feriados prolongados, retomada da malha aérea e investimentos em grandes eventos. Além do mais, a cidade está investindo muito na divulgação do nosso destino”, completa Mendes.