Uso de energia solar é essencial ao meio ambiente

A energia solar cresce cada vez mais. Segundo mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o Brasil alcançou 22 gigawatts (GW) com a soma da capacidade das usinas de grande porte aos sistemas de geração própria em telhados, fachadas e pequenos terrenos, o equivalente a 10,8% da matriz elétrica do país. De janeiro ao início de novembro deste ano, a energia solar cresceu 59,4%.

Além disso, o Brasil chegou ao principal evento mundial sobre questões climáticas, a COP 27, levando na bagagem toda sua experiência de sucesso na produção de energia solar, e com uma meta de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025, chegando a 50% até o fim de 2030. Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a ONU estima que o aquecimento global pode matar cerca de 40 milhões de pessoas até o fim deste século. Isso ressalta a importância de medidas urgentes para reverter o cenário por meio de fontes de energia sustentáveis.

Fabio Carrara, CEO da Solfácil, listou mais algumas vantagens de como o uso da energia solar pode ajudar nessa questão.

Não requer adaptações para instalação

Ao contrário do que ocorre com as hidrelétricas, onde são necessárias alterações relevantes nos leitos dos rios, a instalação da placa de energia solar não requer nenhum tipo de adaptação na residência e nem demandará muito tempo para ficar 100% operante, principalmente porque ele fica nos telhados – que sempre foram locais sem utilidade. Além disso, nas áreas de maior insolação o sol está sempre presente sem a intervenção humana.

É uma energia infinita

A energia solar é inesgotável e 100% limpa. O Brasil é um dos países que têm uma grande incidência de luz em todo seu território praticamente o ano inteiro, garantindo maior eficiência energética e sendo capaz de abastecer um grande número de pessoas.

Equipamentos de vida longa

Um dos maiores benefícios é que as placas solares têm uma durabilidade de no mínimo 25 anos. Dependendo da qualidade dos equipamentos e dos cuidados realizados, esse tempo pode passar de 30 anos. Além disso, a necessidade de manutenção e reparos é muito baixa, não havendo despesas extras para quem opta por esse sistema.

