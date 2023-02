ABIMAD’35 bate recorde de público e recebe 20 mil visitantes

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A primeira feira do calendário 2023 no segmento de móveis e alta de decoração da América Latina, a ABIMAD, iniciou o ano com expectativas positivas e recorde de público. Foram 20 mil visitantes na edição 35, que aconteceu de 31 de janeiro a 3 de fevereiro e que marca 20 anos de história da feira.

A edição aconteceu no São Paulo Expo e teve 149 expositores da indústria nacional. Única feira do setor focada em negócios, a ABIMAD’35 também teve bons resultados na Rodada de Negócios Internacionais promovida pela Abimad Export, projeto de fomento à exportação, junto com o programa ‘Quality for Export’ de capacitação das empresas parceiras para o mercado exterior. A edição recebeu 144 representantes, de 24 países das Américas do Sul, Central e Norte, África, e Europa. Além disso, foi a primeira participação da Rússia (1) e houve grande presença de países como Paraguai (23), Peru (20) e Bolívia (15), com 58 empresas no total e representatividade de 40% entre os exportadores. Participaram ainda Uruguai (14), República Dominicana (12), Estados Unidos (12), Chile (8), Equador (7), Panamá (5), Porto Rico (4), Costa Rica (3), Colômbia (3), Venezuela (2), Reino Unido (2), Nicaragua (2), México (2), Canadá (2), Argentina (2), Portugal (1), Moçambique (1), Guiana Francesa (1), Espanha (1) e Angola (1).

Paulo Mourão, presidente da ABIMAD e CEO da Artesania Actual comenta que o sucesso de público é uma demonstração de otimismo do setor para os próximos anos. “Nosso país tem passado por diversas mudanças na economia, por isso, 2023 é um ano extremamente importante para nosso setor, nacional e internacionalmente, já que representa um novo começo, uma nova era de negócios, que chega junto do controle da pandemia, que atingiu a todos e tornou as relações mais distantes. O que vimos nessa ABIMAD é que nossa indústria de móveis e alta decoração está pronta para o desafio e nossos parceiros comerciais estiveram em peso na feira, onde recebemos mais de 20 mil visitantes com o objetivo de fazer negócios e de crescimento da participação brasileira no mercado internacional”.

A ABIMAD’36, edição de inverno da feira, que acontece anualmente no segundo semestre, este ano será realizada de 18 a 21 de julho.

