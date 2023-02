Petlove multiplica capacidade de armazenagem com novo centro de distribuição

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Connexxion Consulting, empresa especializada em consultoria de logística e Supply Chain (cadeia de suprimentos), foi a escolhida pela Petlove, um dos maiores ecossistemas pet do Brasil (que oferece com produtos, serviços e soluções diversas para animais de estimação), para a implantação de um novo Centro de Distribuição (CD) da marca, na cidade de Itapeva (MG).

O investimento no empreendimento, superior a 50 milhões, permitiu a ampliação inicial de aproximadamente 2,5 vezes a estocagem atual, alcançando um montante de 7 milhões de itens. A expectativa é que, até 2023, com a finalização do projeto – dividido em duas etapas -, esse número cresça para 9 milhões de unidade, três vezes mais do que é possível hoje. Ainda, futuramente, a empresa almeja quadruplicar o volume de armazenagem e distribuição.

“A Petlove manteve o novo Centro de Distribuição (CD), em Minas Gerais, por ser uma região estratégica tanto pelos incentivos fiscais que oferece quanto por facilitar o alcance dos clientes da região Sudeste – que representam 65% das vendas do e-commerce da marca. A empresa ainda acredita que, no médio prazo, será possível gerar, aproximadamente, 150 novos empregos diretos na região”, explica o mestre em engenharia, Rodrigo Barros, um dos sócios da Connexxion Consulting.Para a CEO da Petlove, Talita Lacerda, o centro de distribuição otimizará o ciclo de pedidos, com melhora significativa nos prazos de entrega, cerca de 40% no tempo de processamento do pedido dentro do CD.

“A instalação ainda recebeu um investimento de R$ 30 milhões em automação para promover a produtividade nos processos intralogísticos e gerar a melhora na ergonomia e bem-estar dos colaboradores. A outra metade do total investido irá para a construção do espaço em si. Tudo isso para sustentar o plano de crescimento da empresa para os próximos anos”.

Além do novo investimento, a Petlove ainda conta com outros três grandes centros de distribuição localizados em Itajaí/SC, Cabo de Santo Agostinho/PE e Hidrolândia/GO, que atendem às regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, respectivamente, também frutos das recomendações da Connexxion, a partir do estudo da malha logística (LNO – Logistics Network Optimization).

Ainda, como resultado do estudo, para melhor atender as demandas nas capitais, a holding também conta com seis dark stores (espécies de minicentros de distribuição localizadas em centros urbanos) em São Paulo/SP, Curitiba/PR, Porta Alegre/RS, Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ e Salvador/BA.

Sobre a Connexxion Consulting

A Connexxion Consulting é uma empresa de consultoria especialista em projetos de Supply Chain (cadeia de suprimentos). O time de especialistas atua há mais de 30 anos neste setor desenvolvendo grandes projetos e gerando cases.

