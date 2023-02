Luisa Rafacho promove oficinas de Políticas Culturais na zona noroeste de SP

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A agente cultural e artivista Luisa Rafacho vê através de seus conhecimentos empíricos a necessidade de contribuir e disseminar sobre às políticas culturais em seu território. Beneficiada nos últimos anos por programas voltados à juventude e cultura na cidade de São Paulo, hoje Luisa encontra fonte de renda através dessa formação, podendo usar sua criatividade e saberes adquiridos para promover ações que englobam cultura, educação e meio ambiente na região onde vive.

Agente cultural e ambiental de formação, Luisa carrega em seu ofício a sua essência, trazendo como principal referência à natureza e seu modo de vida, também é militante das causas da juventude periférica, cultura e indígenas-ambientais. Integra à coletividade “A Arte Liberta” circulando com o projeto “Sarau A Arte Liberta” em espaços culturais pela cidade, realizando intervenções artísticas de linguagem musical, poética e oralidade.

Sabendo da variedade das iniciativas de políticas públicas culturais ofertadas pela cidade e a potência que seu território tem para se desenvolver economicamente, Luisa irá promover oficinas com o tema “Políticas Culturais” tendo como o principal objetivo, manter a ascensão do movimento cultural e proporcionar inspirações para os trabalhadores da cultura que estão iniciando à escrita de novos projetos culturais para às periferias do Jaraguá.

Serão 3 encontros durante 3 meses, o primeiro já previsto para o início de março. Todos os encontros ocorreram no bairro Jaraguá, propositalmente para atrair o público da região. Os conteúdos apresentados nas oficinas serão divididos em 3 esferas: Fomentos Culturais da Cidade de São Paulo, Impactos no Território, Produção Cultural.

É possível acompanhar os trabalhos do projeto “Sarau A Arte Liberta” acessando @coletiveaaterliberta.

Esse projeto é contemplado pela 19ª edição do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais no Município de São Paulo – VAI.

SERVIÇO:

Oficina de Políticas Culturais com Luisa Rafacho

04 de março ás 15h

CEU Pinheirinho Luís Gama

Rua Camilo Zanotti 92 – City Jaraguá

05 de abril ás 19h

Espaço Cultural Libertário Fofão Rock Bar

Estrada das Taipas 3827 – Taipas

06 de maio ás 16h

Morada Jaraguá

Rua Jerimanduba 175 – Jaraguá

Livre

Gratuito

