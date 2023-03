Gloria Groove volta a Fortaleza para show no SANA 2023

O Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, será palco, no dia 08 de julho, da performática Gloria Groove. Ela apresentará os sucessos do seu mais recente álbum de estúdio, intitulado “Lady Leste”, em terras cearenses. Títulos musicais como “Vermelho” e “Bonekinha” fazem parte da setlist energética e nostálgica da drag queen.

Sua carreira artística iniciou-se ainda na infância, quando aos 7 anos compunha a banda Balão Mágico. Em 2021, Gloria Groove se consolidou como uma das artistas mais influentes da sua geração. Naquele ano, grandes hits como “A Queda” e “Leilão” marcaram o cenário musical brasileiro.

Em sua trajetória, a artista venceu diversos prêmios importantes na música, incluindo o Prêmio Multishow de Música Brasileira, em 2022, na categoria “Voz do Ano”, Prêmio iBest e UK Music Video Awards, o qual venceu como “Melhor Cabelo e Maquiagem em Vídeo”, pelo videoclipe de “A Queda”.

