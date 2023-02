Galinha Pintadinha quer manter crescimento em 2023

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Muita coisa aconteceu ao longo dos 15 anos da Galinha Pintadinha. Em 2022, houve o lançamento do novo álbum, o quinto, depois de um hiato de oito anos. Agora, a marca anunciou o lançamento das novas músicas na plataforma de streaming Netflix. Os fãs da personagem e usuários da plataforma podem ouvir 14 novas canções, incluindo “Música das Vogais”, “Tudo é Grande no Elefante” e “Papagaio Louro”, que já ultrapassam mais de 100 milhões de views no YouTube.

O álbum 5 já é um dos mais assistidos no canal da Dona Galinha no YouTube. Atualmente, há sete videoclipes disponíveis que já somam 401 milhões de views. No entanto, a “Música das Vogais” se destaca, alcançando 118 milhões de visualizações desde junho de 2022, período em que foi lançada.

Ainda em dezembro, a Galinha Pintadinha também anunciou o lançamento completo das canções em streamings de música como Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, SoundCloud e Tidal.

Além dessa novidade em 2023, a parceria inédita entre Galinha Pintadinha, Gilberto Gil e Flor Gil rende a regravação da clássica canção Sítio do Picapau Amarelo, que envolveu a união desse trio. A música está disponível no canal da Galinha Pintadinha no Youtube e nos principais streamings de música do mundo.

A gravação da nova versão desse sucesso infantil aconteceu em outubro de 2022 e foi lançada esse ano, em um estúdio carioca. Ao lado do cantor Gilberto Gil, a Galinha Pintadinha promoveu um encontro de gerações. A ideia foi motivada pela trend viral que movimentou o Instagram da neta do cantor, alcançando mais de 1,3 milhão de views. Junto de Flor Gil, Gilberto Gil aparece dançando a música Galinha Pintadinha 3.

