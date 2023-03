Ribeirão Preto recebe terceiro empreendimento imobiliário da BRZ

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A BRZ Empreendimentos, incorporadora com mais de 15 anos no mercado, anuncia o terceiro condomínio em Ribeirão Preto (SP). Trata-se do Portal Alto das Oliveiras, que busca trazer soluções e tecnologias aos moradores. Em parceria com a Housi, startup que atua no ramo das proptechs, serviços como bike, carros compartilhados, entre outros, estarão presentes no condomínio, além de diversas outras soluções, por meio do Appspace.

A BRZ já entregou casas próprias para mais de 20 mil famílias. Sendo assim, o empreendimento foi projetado para agregar atributos premium a fim de facilitar a rotina e praticidade no dia a dia. A incorporadora BRZ estima faturamento na casa dos R$ 913 milhões em 2023. No ano passado, já chegou à receita de R$ 868 milhões.

Localizado no Parque das Oliveiras, bairro na zona oeste de Ribeirão Preto, o condomínio integrará 196 unidades que variam de 48m² a 53 m² e dois quartos com suíte e sacada. O projeto também inclui três torres com 12 andares e uma torre com 13 andares. O local também oferece lazer completo e segurança: portaria fechada com controle de acesso; playground; piscina adulto (circular); solário (espaço para sol e descanso ao lado da piscina); churrasqueira; e salão de festas, tudo entregue mobiliado, equipado e decorado. O empreendimento ainda conta com vaga com carregador para carro elétrico e projeto de paisagismo em todos os espaços.

O Portal Alto das Oliveiras é direcionado a pessoas com rendas a partir de R$ 3.500. “O nosso terceiro lançamento na cidade também vai ao encontro de quem quer sair do aluguel e conquistar seu primeiro imóvel.” destaca Eduarda Tolentino, sócia e presidente do conselho da BRZ.

A incorporadora chegou a Ribeirão Preto em 2020 com dois empreendimentos na Via Norte: Portal Mirante da Colina e Portal Vale das Nascentes. Juntos, possuem um total de 608 unidades. Além disso, na época, a BRZ também contribuiu para a geração de empregos na cidade. No pico da obra dos dois empreendimentos em questão, houve a contratação de mais de 350 funcionários. Hoje, no pré-lançamento da vez, o estande da empresa já conta com cerca de 80 colaboradores, entre equipe própria e imobiliárias que vendem BRZ.

