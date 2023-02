Nutricionista aponta seis suplementos para começar a treinar

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O verão chegou, as metas de um novo ano também e é nessa hora que muitas pessoas decidem mudar o estilo de vida em busca de mais saúde, melhor alimentação e movimento por meio da prática de algum tipo de esporte ou atividade física. Mas, para ter certeza de que os objetivos serão alcançados, ao longo do processo é necessário ter alguns cuidados, principalmente com a ingestão correta de nutrientes e vitaminas, para garantir o fôlego necessário e atrasar a fadiga.

Além dos macronutrientes, os minerais também são essenciais para quem pratica atividade física por causa de suas funções no organismo. Na rotina moderna, a suplementação de minerais se torna cada vez mais importante, assim como a busca por estratégias nutricionais adequadas a cada objetivo.

Outro ponto importante que não pode ser deixado de lado é a hidratação: a perda de eletrólitos, como o sódio, zinco e potássio também pode impactar nos resultados, sejam eles ganho de massa magra ou emagrecimento.

“A atenção à reposição dos elementos necessários para a saúde do organismo é a chave para se conquistar a manutenção da saúde como um todo. É preciso buscar alternativas saudáveis para manter os níveis de hidratação e a reposição de vitaminas e minerais nos treinos e competições esportivas”, explica Alessandra Feltre, nutricionista da Puravida.

Suplementos para quem vai começar uma atividade física

Whey Protein: é um dos suplementos mais populares entre as pessoas que buscam ganho de massa magra, além da melhora significativa do músculo após o exercício físico. O produto também é utilizado como estratégia nutricional para garantir o aporte de proteínas durante o dia, já que o consumo em horários estabelecidos, como depois do treino ou em lanches intermediários, na dose fracionada ou total, pode ajudar a controlar o apetite nas refeições seguintes.

Creatina: é uma proteína produzida naturalmente pelo organismo a partir dos aminoácidos glicina, metionina e arginina. Ela também pode ser encontrada em vários alimentos como carnes, peixes e ovos. No entanto, na forma de suplementação, a creatina costuma ser indicada para praticantes de atividades físicas e atletas que buscam melhorar o desempenho físico e uma rápida recuperação dos músculos.

Glutamina: é um aminoácido não essencial, ou seja, que o corpo é capaz de produzir. A suplementação pode ser indicada para melhorar as funções intestinais, garantindo um bom funcionamento do sistema imunológico, além de participar no crescimento de massa muscular.

Cafeína: ela é popular entre as pessoas que procuram o emagrecimento, pois tem efeito termogênico, deixando o metabolismo acelerado. Os suplementos que contêm o ingrediente ajudam a aumentar a disposição, além de estimular o foco e clareza mental.

Bebidas isotônicas: o uso de isotônicos é recomendado durante as atividades físicas, em que a sudorese é constante e a reposição dos minerais é necessária. O consumo pode evitar a desidratação junto com a perda acentuada de alguns eletrólitos como sódio, cloreto, magnésio, zinco e potássio. Para não prejudicar a saúde a longo prazo, a dica é buscar alternativas saudáveis com ingredientes nutritivos.

Colágeno: é uma alternativa para quem tem dificuldades de digerir e assimilar a proteína do whey, por exemplo, da ervilha, do ovo e de outras fontes. Essa suplementação pode oferecer um blend de aminoácidos ideal para complementar o aporte diário de proteína, ajudando a oferecer ao corpo matéria-prima para músculos, tecidos, articulações, ossos, entre outros benefícios.

“Os suplementos devem ser indicados por um profissional da saúde capacitado, como o nutricionista, de acordo com as necessidades individuais de cada pessoa, levando em conta a sua alimentação e o exercício físico que pratica”, finaliza Alessandra Feltre.

