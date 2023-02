Originais iPlace estreia no Baile da Vogue e traz Henri Castelli como embaixador

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na noite da última sexta-feira (10), a Originais iPlace, marca de acessórios homologados e desenvolvidos exclusivamente para os dispositivos da Apple, marcou presença em um dos mais tradicionais eventos de moda do país: o Baile da Vogue. A festa, que ocorreu no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, contou com o patrocínio inédito da marca, que trouxe o ator Henri Castelli para participar como embaixador.

Sob o conceito da originalidade, a Originais iPlace buscou valorizar como os convidados do baile expressam este valor ímpar que caracteriza a marca e o próprio baile. Além disso, durante o evento, o estande da marca estava no espaço Travessia, que tinha a instalação de um barco cenográfico, onde o ator Henri Castelli, figurativamente, conduziu os convidados ao mundo de fantasia do baile. O ilustrador Welker Maciel fez uma intervenção artística em fotos de convidados do baile em uma ação de ativação proposta pela marca no ambiente.

Para Andrei Seger, vice-presidente da iPlace, participar do Baile da Vogue foi ao encontro do propósito da marca. “É uma ação que consolida o nosso posicionamento premium no segmento fashion de luxo no Brasil das nossas marcas iPlace e Originais iPlace”, destaca. Além disso, Seger explica que o Rio de Janeiro é um estado importante para a marca, onde possui um número significativo de lojas. “Estar presente neste baile de carnaval tão icônico chancela nosso DNA brasileiro. Temos uma marca própria de acessórios totalmente inspirados no Brasil e já estava na hora da iPlace participar deste grande evento, já que buscamos cada vez mais fazer parte do lifestyle dos brasileiros”, complementa.

