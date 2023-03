Brisanet conquista 257 mil novos clientes e anuncia lucro líquido de R$ 60,7 mi

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Brisanet acabou de divulgar o relatório que apresenta os resultados do quarto trimestre de 2022 para os seus investidores. O documento aponta um crescimento orgânico de 257 mil novos clientes em 2022 e mais 26,2 mil clientes da marca Agility Telecom. Além disso, a empresa chegou a 34 novas cidades durante o ano, entrando em Recife e região metropolitana, e no norte da Bahia. Ao longo de 2022, foram investidos mais de R$ 850 milhões pela companhia, sendo parte desse montante direcionada para viabilizar a implantação do 5G. Em 2023, cerca de R$ 700 milhões devem ser investidos.

De acordo com o relatório, a Companhia apresentou lucro líquido de R$ 60,7 milhões no exercício social de 2022, representando um aumento de 2.600% quando comparado aos R$ 2,2 milhões de 2021; isso porque o ano foi marcado por reduções de custos, realinhamento de preços e otimização de capex. O EBITDA da Brisanet foi de R$ 435,8 milhões em 2022, crescendo 61% em relação ao EBITDA Ajustado registrado em 2021.

Em 2022, a Brisanet apresentou receita líquida consolidada de R$ 985,2 milhões, com aumento de 35% em relação ao ano de 2021. Essa evolução é explicada basicamente pelo crescimento de 30% da base de clientes.

No ano, foram adicionados 1,7 milhão de HPs (domicílios), encerrando 2022 com mais de 6,1 milhões de HPs e crescimento de 37% de cobertura. Com essa expansão, a empresa já atua em sete capitais nordestinas e em suas regiões metropolitanas. Em 2023, o foco é ocupar a infraestrutura construída ao longo dos últimos dezoito meses, estimando, aproximadamente, um acréscimo na base de 20 mil clientes por mês.

Para o CEO da Brisanet, José Roberto Nogueira, 2023 chega repleto de desafios, metas e oportunidades que impulsionarão o Grupo Brisanet a ir cada vez mais longe em sua expansão. “Agora, o nosso maior desafio é implementar a tecnologia do 5G, direcionando esforços para a estratégia de comercialização e penetração do serviço de telefonia móvel. Com isso, continuamos construindo infraestrutura como ferramenta que facilita a disseminação do conhecimento de maneira uniforme, o que historicamente só chegava aos pequenos municípios anos após os grandes centros urbanos”, afirma.

O relatório está disponível em:

https://ri.brisanet.com.br/

