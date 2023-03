Aumento de Olho Seco por infestação de ácaros

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Demodex folliculorum é um ácaro microscópico que habita naturalmente a pele humana, incluindo a área das pálpebras. Em condições normais, a presença destes ácaros não causa problemas, mas em algumas pessoas eles podem se reproduzir em excesso, causando inflamação e infecção.

De acordo com o oftalmologista Dr. Renato Neves – Diretor do Eye Care Hospital de Olhos, o recente aumento do uso de máscaras que impedem a circulação de ar, causaram uma verdadeira epidemia de casos de Blefarite e Olho Seco, relacionadas a presença do ácaro. Os principais sintomas da infestação nos cílios por esse tipo de ácaro são: coceira nas pálpebras, ardor, olho seco, sensação de corpo estranho, vermelhidão ocular, sensibilidade à luz e até visão embaçada.

O diagnóstico da presença do mesmo se dá através de exame de microscopia. De acordo com o Dr. Jeison de Nadai, responsável pelo laboratório EyeLab, são coletados alguns cílios, geralmente contendo “caspas”, para determinar a presença de ácaros.

O tratamento da blefarite demodéxica inclui a aplicação de medicamentos tópicos, que devem ser prescritos pelo médico oftalmologista.

Em caso de olho seco associado, a aplicação de Luz Pulsada regulada para uso oftalmológico está indicada. Segundo Neves, o tratamento é realizado em 3 seções a cada 15 dias, que estabilizam a disfunção das glândulas de Meibomius infestada pelos ácaros e que produzem a parte gordurosa da lágrima de forma anômala, e permitindo a evaporação da parte aquosa do filme lacrimal.

O tratamento inclui a aplicação de medicamentos tópicos e, em casos graves, o uso de medicamentos por via oral. É importante procurar um médico se os sintomas persistirem ou se houver alguma mudança na visão.

