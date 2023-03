Palestrantes c-level de seguros confirmam presença em evento de Insurtech

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com o evidente crescimento das startups, o setor de seguros precisa se adaptar às novas mudanças. Infelizmente (ou felizmente), os negócios tradicionais já estão perdendo espaço para as opções inovadoras disponíveis no mercado. E os consumidores querem cada vez mais facilidade para lidar com a proteção de bens, sem perder o máximo de qualidade e garantia nesse processo.

Nesse cenário, as inovações surgiram para elevar ainda mais os padrões dos usuários, permitindo uma experiência extremamente agradável. E é claro que os empreendedores devem estar atentos às exigências crescentes para aumentar a competitividade e fidelizar esses clientes.

A W6 Industry Dynamics reuniu alguns gestores do setor de seguros para o Brasil Insurance & Insurtech Summit 2023. No dia 30 de março, na Villa Blue Tree, em São Paulo – SP, serão abordados temas focados em:

O panorama de seguros no mundo atual;

Segurança;

Transformação digital;

Flexibilidade; e

Experiência do cliente.

Alguns dos grandes nomes que confirmaram presença são:

Alencar Massetti Marabiza: CTO, CDO e KAM da 88i Seguradora Digital;

Antonio Nicolella: Diretor de Operações e CRC na Icatu Seguros;

Camila Kataguiri: Chief Operating Officer na Pier;

Guilherme Rafael Gozzo: Diretor de operações na ST Corretora de Seguros;

Henrique Magalhães Marques: Chief Operating Officer na Marsh Brasil;

Marcelo Amorim: Diretor de operações na Liberty Seguros;

Priscila Ali: CFO na Lockton Brasil Consultoria e Corretora de Seguros;

Rafael Cló: Co Founder & CEO da Azos;

Ricardo Zema: Diretor administrativo na Zema Seguros.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)