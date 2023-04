Show Safra e Farm Show impulsionam turismo mato-grossense

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Dois dos maiores eventos de tecnologia agrícola do Brasil aconteceram no interior do Mato Grosso em março de 2023: a Show Safra e a Farm Show. Ambas as feiras reuniram milhares de visitantes, expositores, palestrantes e especialistas do setor, que puderam conferir as novidades, tendências e inovações para o agro nacional.

Os eventos movimentaram a economia e geraram oportunidades de negócios para o agronegócio. Segundo os organizadores, a Show Safra movimentou cerca de bilhões em negócios, enquanto a Farm Show superou a marca das últimas edições.



Além do setor de eventos, as feiras representaram um desenvolvimento para o turismo no interior do estado, atraindo visitantes interessados em conhecer o potencial e as belezas do campo. São produtores, empresários, pesquisadores, estudantes e consumidores em busca de contato com temas como inovação, tecnologia, sustentabilidade e empreendedorismo.

Da mesma forma, estes eventos movimentam a economia local, geram oportunidades de negócios e divulgam as características e atrativos das cidades onde são realizados.

Exemplo disso são os hotéis Transamerica FIT Lucas do Rio Verde e Transamerica FIT Primavera do Leste, que, segundo os gerentes, registraram crescimento no número de hóspedes durante os eventos e esperam a mesma movimentação para 2023.

Ambas as feiras já estão com as edições 2024 marcadas para os dias 19 a 22 de março. Para o ano, a expectativa é que os números de público e negócios feitos sejam ainda maiores.

