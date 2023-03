------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O projeto Sarau A Arte Liberta nasceu dentro da Biblioteca Pública Érico Veríssimo em Taipas, idealizado pelo escritor Diego Rbor, precursor de encontros artísticos na região. No início os encontros aconteceram semanalmente nos cômodos do espaço cultural localizado em Taipas.

Em um dos primeiros saraus desenvolvidos pelo idealizador Diego Rbor, a artista Alma Luz Adélia performou dentro do banheiro de uma ocupação cultural em Taipas. Neste ano, a artista estreará performance inédita, no sarau A Arte Liberta, no palco do Teatro Cacilda Becker.

Além da circulação do Sarau A Arte Liberta, o coletivo prepara um lançamento literário, e oferece oficinas de Políticas Culturais e Poesia Nutre para jovens na zona noroeste de São Paulo, SP

Para saber a programação completa, basta acessar: @coletiveaarteliberta no Instagram e TikTok.

Esse projeto é contemplado pela 19ª edição do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais no Município de São Paulo – VAI.

SERVIÇO:

Sarau A Arte Liberta convida: Alma Luz Adélia

11 de março às 17h

Teatro Cacilda Becker

Rua Tito, 295 – Lapa – São Paulo

Livre

Gratuito.

