Betminds é a nova agência da Eletrorastro

A Betminds, aceleradora de negócios fundada em 2014, com um DNA 100% digital e uma equipe estratégica 360º, anuncia a chegada da Eletrorastro em sua carteira de clientes.

Com faturamento de mais de 133 milhões em 2022, sendo mais de 6 milhões somente no e-commerce e nos marketplaces, a Eletrorastro soma mais de 30 anos no mercado de material elétrico, iluminação LED e elétrica industrial do Paraná.

Agora, de acordo com Thiago P. Oliveira, que atua como diretor administrativo, de RH, marketing e e-commerce na empresa, o objetivo principal é se tornar a maior loja online do país, dentro do nicho.

Outra meta, de acordo com o executivo, é “potencializar com excelência a integração dos mundos off e on, além de usufruir ao máximo e com os melhores resultados possíveis do CRM da plataforma de marketing digital RD Station”.

Para isso, ele conta com a Betminds como aliada – e a expectativa é positiva. “Escolhemos a Betminds por conta de como a agência atua, analisando de forma criteriosa e detalhada não só a loja online, mas toda a interação e interdependência da mesma com as mídias digitais e com o mundo físico”, cita Oliveira. Outro diferencial, em sua visão, é o atendimento humanizado. “É uma agência que consegue tratar o projeto do cliente de forma individualizada, fazendo com que o contato com a equipe seja extremamente acessível.”

Visão 360º

“Estamos muito felizes com essa parceria! Nosso objetivo será garantir uma visão 100% estratégica que contribuirá efetivamente para o crescimento do e-commerce da marca nos próximos meses”, adianta TK Santos, CMO da Betminds.

Para Rafael Dittrich, CEO da aceleradora, as projeções são boas. “A conta tem muitas oportunidades. A gente realizou um diagnóstico antes de fechar o projeto e identificou vários pontos de melhoria, que faremos a partir do nosso know-how”.

O CEO conta que a parceria será full service, cobrindo estratégia e execução tecnológica. “Vamos trazer todas as boas práticas que costumamos adotar em projetos como esse. O nosso foco será trabalhar performance, evolução de loja, CRM, BI, enfim, prestar um serviço 360º no digital, que é a nossa especialidade. O nosso objetivo é traçar todas as estratégias possíveis para alavancar as vendas”, finaliza.

