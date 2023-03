Tecnologia da Quod reduz chargeback em 50% e elimina dor de cabeça do e-commerce

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os temidos chargebacks, cobranças contestadas pelo titular do cartão sob a principal alegação de ter sido vítima de fraude, têm se tornado uma das maiores dores de cabeça para os varejistas. De acordo com a Quod, empresa de inteligência de dados e uma das gestoras do Cadastro Positivo, a procura por soluções que auxiliem varejistas no enfrentamento às fraudes cresceu mais de 108% no último ano, atingindo picos de demanda em datas que movimentam o e-commerce, como o Dia das Mães, no próximo 14 de maio.

Para ajudar os varejistas a evitar os chargebacks, seja por fraude ou erro de processamento do emissor, a Quod desenvolveu uma solução específica para empresas que precisam validar transações de cartões de crédito em compras virtuais com o cartão não presente.



Com base em inteligência analítica, a solução, que validou mais de 60 milhões de transações em 2022, é capaz de confirmar se o cartão de crédito está ativo e se é de quem o está utilizando.

O diretor de produtos da Quod, Luís Rosenburg, explica a adesão de varejistas, especialmente do comércio eletrônico, à solução. “Utilizado tanto por empresas de e-commerce quanto por carteiras digitais, o Quod Autentica Cartões conseguiu reduzir em pelo menos 48% o nível de chargebacks dos nossos clientes, realizando a checagem e a segurança das transações do cartão de crédito tanto no momento da transação nas plataformas e-commerce, como nas etapas de onboarding e no cadastro do consumidor”, conclui.

