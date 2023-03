Estilista Alexandre Herchcovitch participa de talk show em faculdade de Manaus

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O estilista brasileiro Alexandre Herchcovitch esteve em Manaus para um talk show sobre moda e criação com estudantes da área. No evento, que ocorreu no dia 17 de março, ele contou sobre a carreira, experiências e como conseguiu passar de estilista para gestor da própria marca.

O estilista conversou com estudantes de moda na Faculdade Santa Teresa, localizada na zona centro-sul da capital amazonense. Lá, ele revelou que seu contato com a moda surgiu ainda na infância.



Nascido em São Paulo, filho de pai ator e mãe empreendedora no campo da moda de lingerie, o estilista logo demonstrou interesse na área. Foi com a mãe que ele aprendeu os princípios básicos da costura e com 16 anos criou o primeiro vestido.

Segundo ele, o cenário da moda brasileira vem evoluindo ao longo dos anos. “Muitos novos estilistas estão surgindo no Brasil e outros países, com discursos interessantes que vão além da moda”, disse. Entre os nomes principais da cena fashion na atualidade, Herchcovitch cita o estilista francês Thierry Mugler e a japonesa Rei Kawakubo.

A preocupação com a sustentabilidade e o futuro da moda é uma preocupação nas criações de Alexandre Herchcovitch, que atualmente trabalha como diretor de criação e comunicação da marca que leva seu nome e tem um trabalho extenso em sustentabilidade e ressignificação, entendendo que estes parâmetros são o único caminho para o futuro da moda no mundo.

“Não há outro caminho senão a moda se tornar sustentável, pois esta indústria é uma das que mais impacta o mundo com resíduos têxteis”, destacou.

Para os próximos anos, a aposta do estilista para a moda é a criação personalizada. “As pessoas cada vez mais vão se individualizar através da roupa, procurando mais a moda autoral”, frisou.

Empresário – Alexandre Herchcovitch é representante de uma geração de estilistas que evoluiu de designers para empresários. Ele conseguiu estabelecer sua marca no mercado internacional, com coleções apresentadas no Calendário Oficial de Moda Brasileira – São Paulo Fashion Week e na Semana de Moda de Nova York.

Além disso, ele mantém um leque diversificado de produtos licenciados e já contribuiu com marcas nacionais e internacionais.

