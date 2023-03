Conferência Regional da Associação Regional II da OMM (Ásia) termina em Abu Dhabi

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Conferência Regional (RECO) da Associação Regional II da OMM (Ásia), organizada pelo Centro Nacional de Meteorologia (NCM), terminou hoje em Abu Dhabi, emitindo uma declaração de alto nível em apoioàiniciativa da ONU ‘Alerta Prévio a Todos’.

His Excellency Dr. Abdulla Al Mandous, the Director General of the National Center of Meteorology (NCM) (Photo: AETOSWire)

A declaração destacou a necessidade urgente de gerar capacidades de resposta nacionais e comunitárias, ao respaldar o desenvolvimento de políticas e legislações nacionais para garantir a integração do Alerta Prévio, desenvolvendo e avançando alertas baseados no impacto e sistemas de apoioàdecisão para as principais partes interessadas na Redução do Risco de Desastres.

A declaração enfatizou a necessidade de gerar capacidade de alertas prévios eficazes e confiáveis em formatos adequados, como o Protocolo de Alerta Comum (CAP), para todos os principais usuários, incluindo a mídia, e fechar lacunas de observação para satisfazer as necessidades mundiais, nacionais e regionais que são essenciais às previsões em todas as escalas de tempo.

Os participantes da RECO também reiteraram seu apoio ao desenvolvimento e implementação da iniciativa de Monitoramento de Gases de Efeito Estufa da OMM como uma ferramenta crucial para dar suporte á implementação do Acordo de Paris e o desenvolvimento de estratégias para obter emissões antropogênicas líquidas zero.

A declaração também instou as agências, fundos e programas do Sistema das Nações Unidas, organizações intergovernamentais, organizações regionais, instituições governamentais, parcerias de desenvolvimento, ONGs, setores privados e acadêmicos a continuarem cooperando com a OMM e seus Estados-Membro para obter Alertas Prévios a Todos.

De 13 a 16 de março de 2023, a RECO proporcionou um fórum para os Serviços Meteorológicos e Hidrológicos Nacionais da Associação Regional II, a fim de abordar questões e desafios emergentes, intensificar a cooperação regional e aperfeiçoar parcerias para implementar resoluções e decisões da OMM.

Sua Excelência, Dr. Abdulla Al Mandous, Diretor Geral do NCM e Presidente da Associação Regional II (Ásia), disse: “Estamos confiantes de que os resultados e recomendações da Conferência irão facilitar a implementação de planos de ação sobre o apelo da ONU para sistemas aperfeiçoados de alerta prévio, sobretudo em nossa região, que é afetada com frequência por uma série de desastres naturais devidoàsua vasta e diversificada paisagem.”

A Conferência atraiu a participação de mais de 150 integrantes, incluindo embaixadores dos 35 países membros da Associação Regional II (Ásia), funcionários-chave da OMM e outras comissões e escritórios da ONU, bem como Representantes Permanentes dos Membros da OMM na Ásia.

A conferência debateu uma série de temas referentesàmeteorologia, visando três segmentos: Alertas Prévios a Todos, Infraestrutura e Serviços Integrados.

