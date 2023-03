Laxman Narasimhan assume o cargo de diretor executivo da Starbucks

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Starbucks (NASDAQ: SBUX) anunciou que, a partir de hoje, Laxman Narasimhan assumirá o cargo de diretor executivo e ingressará no conselho de administração da empresa. Narasimhan foi nomeado para ser o novo diretor em 1o de setembro de 2022 para substituir o fundador da empresa e agora ex-CEO, Howard Schultz.

Laxman Narasimhan has assumed the role of Starbucks chief executive officer and will join the company’s board of directors. (Photo: Business Wire)

Logo após a busca global pelo novo líder da Starbucks, Narasimhan ingressou na empresa como o novo CEO (diretor executivo) em 1o de outubro de 2022, trazendo aproximadamente 30 anos de experiência em liderança de empresas globais de bens de consumo e consultoria para empresas de varejo, mercearia, restaurantes e comércio eletrônico. Nos últimos cinco meses, ele embarcou nessa experiência sem igual de imersão, viajando para trabalhar com parceiros (funcionários) em mais de 30 lojas, fábricas e centros de suporte do mundo inteiro e conquistando sua certificação de barista ao longo do caminho. Ele mergulhou nos planos de reinvenção da empresa liderada por Schultz, que retornou como CEO interino a partir de 4 de abril de 2022.

Desde que Schultz retornou no ano passado, a Starbucks revelou a estratégia de reinvenção de toda a empresa e continuou a entregar mais de $ 1 bilhão em investimentos em parceiros de varejo e lojas para áreas prioritárias, como aumento de pagamento e acúmulo de licença médica, novos benefícios financeiros de bem-estar, treinamento e colaboração modernizados, inovação das lojas e equipamentos e a celebração do café. A empresa testemunhou um aumento de 47% no preço das ações desde a teleconferência de resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2022 até a teleconferência de resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2023, e um crescimento do valor de mercado de aproximadamente $ 40 bilhões durante o mesmo período. A empresa também gerou 50% em Retorno Total do Acionista neste período, superando em muito o S&P 500. A Starbucks também foi nomeada recentemente como a marca de restaurante mais valiosa pelo 7o ano consecutivo pela Brand Finance.

Schultz compartilhou uma carta da equipe de liderança sênior da empresa na véspera do anúncio, que pode ser visualizada aqui.

“O conselho administrativo deseja expressar os mais sinceros agradecimentos ao nosso fundador, Howard Schultz, por assumir dedicadamente o papel de liderança quando solicitado — renunciandoàcompensação e deixando de lado suas próprias atividades — por amorànossa empresa e seus parceiros”, disse Mellody Hobson, presidente independente do Conselho de Administração da Starbucks. “Não estaríamos na posição que estamos hoje sem ele.”

Narasimhan assume hoje, oficialmente, o cargo de diretor executivo, e vai liderar a reunião anual de acionistas da Starbucks nessa quinta-feira, 23 de março. À medida que assume a função, Narasimhan continuará a atrair a participação da equipe de liderança ao compartilhar os seus primeiros aprendizados e percepções e avaliar as oportunidades para a empresa, enquanto traçam um caminho para seguir.

“A intensiva imersão de Laxman no negócio, juntamente com sua ampla experiência como construtor, inovador e operador de marca comprovado, o prepararam de maneira única para liderar a Starbucks em sua próxima fase de crescimento”, disse Hobson. “Esta imersão aprofundou o entendimento de Laxman sobre a cultura e valores da Starbucks. Nesta era de aprendizado e de se ouvir, ele já conquistou os corações e mentes de nossos parceiros no mundo inteiro”

“Sinto-me honrado em assumir oficialmente minha função como diretor executivo da Starbucks, com o papel de liderar nossa equipe incrível de mais de 450.000 parceiros de avental verde do mundo inteiro. A fundação que Howard lançou – construindo do zero uma marca global icônica alimentada por uma paixão duradoura para elevar a humanidade – é verdadeiramente notável e me sinto muito honrado por ter a oportunidade de construir essa herança poderosa”, disse Narasimhan. “Como um negócio de conexão humana, temos possibilidades infinitas para gerar resultados para nossos parceiros, clientes e investidores, além de nossas comunidades, por meio de cada copo e cada conexão. Estou muito feliz por trabalhar ao lado de nossos parceiros do mundo inteiro para desvendar o futuro ilimitado da Starbucks.”

Desde 1971, a empresa de café Starbucks se comprometeu a fornecer e torrar eticamente café arábica de alta qualidade. Hoje, com mais de 36.000 lojas no mundo inteiro, a empresa é a principal torrefadora e varejista de cafés especiais do mundo. Por meio de nosso compromisso inabalável com a excelência e nossos princípios orientadores, damos vida a uma Experiência Starbucks exclusiva para cada cliente em cada xícara. Para compartilhar essa experiência, visite-nos em nossas lojas ou on-line em stories.starbucks.com ou www.starbucks.com.

