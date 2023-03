Curso do IBAPE SP apresenta normas da ABNT para condomínios

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Prédios construídos com o uso de materiais de baixa qualidade, ou mesmo a falta de manutenção ao longo dos anos, podem trazer inúmeros riscos aos moradores, inclusive risco de morte. De acordo com o SíndicoNet, portal de comunicação e serviços para síndicos e administradores, dos 8 maiores riscos de morte em condomínios, a falta de manutenção em elevadores ficou em segundo lugar, problema que pode ser evitado, quando as leis municipais e as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para condomínio são cumpridas.

No entanto, são cerca de 150 normas aplicáveis à gestão da manutenção e de reformas das edificações habitacionais, em particular nos condomínios. Por isso, é importante que o profissional responsável conheça essas normas. O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo (IBAPE SP), desenvolveu o curso “Quais as normas da ABNT que os condomínios devem obedecer? Aplicação prática na Manutenção” para apresentar as normas da ABNT aplicáveis à gestão da manutenção e de reformas das edificações habitacionais, em particular aos condomínios em prédios.



Os tópicos abordados interferem diretamente na rotina dos condomínios, como a norma de Desempenho das Edificações (ABNT NBR 15.575) Gestão da Manutenção (ABNT NBR 5674) e Manual de Uso Operação e Manutenção (ABNT NBR 14.037). Para os interessados, as aulas serão on-line e ao vivo, entre os dias 29 a 31 de março, das 18h30 às 22h30 e ministradas pela professora Lucy Inês Olivan, mestre em construção civil pela Escola Politécnica da Universidade de São (Poli-USP), e por Lia Marina Knapp, engenheira civil pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie.

Mais informações disponíveis no site IBAPE SP Conecta.

