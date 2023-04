BGARJ aumenta sua participação na Expofood 2023

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro aumentou a sua participação na Super Rio Expofood (SRE) Trade Show 2023. A área teve um terço a mais que a metragem da edição de 2022, com 300 metros quadrados de ilha planejada, que possibilitou um atendimento diferenciado às 16 empresas que fizeram parte do espaço, mostrando seus produtos e trazendo novidades para o setor alimentício.

As empresas presentes no estande da BGA foram: Cerveja Proibida, Palmares, Bem Frito Salgaderia, Belong, Grupo Landim, Big Soft, Doces Santo Antônio, Suplay, Spoletto, Godam, Pontual, Coparroz, Advanced, Supermix e Café Evolutto.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



O estande também contou com espaços exclusivos para reuniões de negócios e adesão de novas empresas interessadas em se associar à Bolsa de Gêneros Alimentícios do Estado do Rio de Janeiro.

A participação da BGARJ no evento consolida nossa parceria com a ASSERJ e demonstra o momento otimista em que o setor alimentício se encontra, afirma Everaldo Nascimento presidente da entidade.

Sobre a BGARJ

A Bolsa de Gênero Alimentícios do Rio de Janeiro tem a finalidade de organizar, operar e fiscalizar a comercialização de alimentos e produtos, que chegam à mesa de centenas de milhares de cariocas e fluminenses. Sua história iniciou na Rua do Acre 26, famosa “Esquina do Pecado”, quando os próprios negociantes locais se tornaram percussores dos associados. Sua fundação foi no dia 15 de outubro de 1951.

Há 71 anos a BGARJ permanece focada em dar continuidade a uma tradição de união entre os comerciantes, iniciada no local pelo Centro Comercial de Cereais, que consolidara as atividades atacadistas no logradouro.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)