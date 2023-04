CUSTOM BRASIL comemora participação positiva na Autocom 2023

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A empresa italiana CUSTOM, presente em 76 países, participou da 21ª edição da AUTOCOM, que aconteceu entre os dias 28 e 30 de março no Expo Center Norte, em São Paulo, reunindo expositores do mercado de automação e varejo do Brasil.

Em sua quinta participação na feira, a CUSTOM BRASIL apostou em seu novo programa de canais e no lançamento de soluções de tecnologia para satisfazer a crescente demanda por automação de serviços no varejo. Para o evento, destacou seus terminais All-in-onte / PDV Touch Screen, Monitores Muiti Touch, Impressoras não fiscais e de etiquetas, Leitores de código de barras e Mecanismos para terminais de autoatendimento.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



O saldo dessa estratégia foi uma maior procura e ganho de visibilidade da empresa dentro da feira, que estima um crescimento de 60% no aumento de visitas em relação à participação do ano anterior. A feira ocorreu em meio a outros resultados positivos atingidos no último ano dentro da empresa, quando o segmento de POS cresceu 30% em relação a 2021.

Parte do resultado positivo na feira pode ser atribuído ao lançamento do novo Programa de Canais CUSTOM 4Partner, voltado para Revendas e ISVs e que planeja estreitar, formalizar e engajar o relacionamento dos canais com a marca. O programa se baseia em níveis de parceria diferentes, de acordo com o modelo de negócios e as competências específicas de cada empresa, e há requisitos e benefícios diferentes para cada nível, de acordo com o crescimento e valores faturados.

“Nesse ano, a Autocom funcionou como uma vitrine, onde apresentamos nossas soluções de igual para igual com a concorrência, encontrando uma maior aceitação e estreitando o nosso relacionamento”, explica Isac Berman, Gerente Comercial Senior da CUSTOM BRASIL. O executivo afirma ainda que “cada vez mais parceiros acreditam que nossos produtos possam ser uma opção de fornecimento para o mercado local, e durante a Autocom pudemos demonstrar todas as possibilidades de nossos produtos e soluções para feedback do mercado”, afirma Berman.

Disponibilizando soluções fiscais completas para mais de 14 mercados no mundo, entre eles, Bélgica, Suécia, República Tcheca, Grécia e Rússia, a Custom Brasil quer continuar sua expansão de oferta e conquista de novos mercados, que estão se consolidando através do “one stop shopping”, por isso abarca soluções de automação comerciais voltadas para os mercados de estacionamentos, hospitais, check-ins em aeroportos, bares, restaurantes, supermercados, entre outros, através de impressoras térmicas e automação no varejo.

“São soluções como essas, capazes de transformar a experiência de compra do consumidor final ao aperfeiçoar e fortalecer o fluxo de trabalho, que apontam para o futuro do varejo físico”, aponta Berman.

SOBRE A CUSTOM BRASIL:

A CUSTOM é uma empresa de soluções de alta tecnologia especializada em diferentes mercados verticais, onde tecnologia, inovação e customização de soluções são os elementos distintivos para o crescimento dos negócios.

Desenvolvendo soluções de impressão, digitalização de imagens e captura de dados para automatização de serviços, além de integrar hardware e software para satisfazer as necessidades de uma variedade de mercados internacionais.

Fundada em Parma em 1992 por Carlo Stradi e Alberto Campanini, a CUSTOM usa uma rede selecionada de parceiros tecnológicos para fornecer e planejar soluções projetadas para atender às necessidades do mercado e dos clientes que integram hardware, software e serviço em 360 graus.

Com 5 plantas de produção espalhadas pelo mundo, o grupo CUSTOM, com suas soluções de impressão e digitalização, pode orientar os mercados no processo de digitalização, melhorar a experiência do cliente e deixar uma marca reconhecível em todo o mundo. Com uma abordagem que sempre começa ouvindo o cliente e se forma na busca de tecnologias simples e eficazes voltadas para o homem personalizado, marcou a evolução de diferentes setores.

O objetivo do grupo é manter a satisfação das necessidades do mercado, como um líder global nas verticais de autoatendimento, automação de pontos de venda, aviação, jogos e bilhetagem.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)