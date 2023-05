Balão gástrico deglutível da Allurion para perda de peso chega ao Brasil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Grande parte da população já tentou perder peso com mais exercício ou com mudança na dieta, porém sem sucesso. Para os planos de perda de peso, muitos pensam em buscar ajuda de um nutricionista enquanto outros consideram a cirurgia bariátrica, porém um grande número de pessoas tem medo de uma intervenção cirúrgica. Em vista disso, a Allurion criou o balão gástrico deglutível para perda de peso. Ele é indicado para adultos com índice de massa corporal (IMC) de 30 a 40, no Brasil. Está presente em 60 países e já tratou mais de 100 mil pacientes no mundo.

O balão da Allurion não necessita de procedimento cirúrgico. Por meio de uma visita ao consultório médico com duração de 15 minutos, uma cápsula é engolida sem qualquer cirurgia, endoscopia ou anestesia. Junto com o balão, os pacientes recebem apoio nutricional, físico e mental. Eles têm acesso à Allurion Virtual Care Suite, com a Allurion Connected Scale, Health Tracker e App móvel que trabalham todos juntos para fornecer monitoramento remoto do paciente, telesaúde e mensagens seguras com o provedor – tudo sob o mesmo guarda-chuva digital. Os provedores interagem com seus pacientes através do Allurion Insights, uma solução ponta a ponta de gerenciamento de pacientes alimentada por Inteligência Artificial e Aprendizagem de Máquina.



“Excesso de peso e obesidade são os principais fatores de risco para uma série de doenças crônicas, incluindo doenças cardíacas e derrames, que são agora as principais causas de morte evitável em todo o mundo. Ainda é chocante ver como essa condição evitável é mal compreendida. O começo para alcançar nossa missão e acabar com a obesidade é ajudar os pacientes a parar de se sentirem culpados, começar a entender essa condição complexa e se encontrarem capacitados para agir contra ela. A obesidade pode ser tratada hoje com soluções não invasivas e seguras”, comenta Benoit Chardon, Diretor Internacional da Allurion.

Sobre a Allurion

A empresa Allurion é dedicada ao fim da obesidade. O Programa Allurion é uma experiência de perda de peso de 360 graus com o Balão Gástrico Allurion para perda de peso e o Allurion Virtual Care Suite, incluindo o Allurion Mobile App para pacientes, Allurion Insights para médicos com a Plataforma Iris AI e os dispositivos Allurion Connected Scale e Health Tracker. O Allurion Virtual Care Suite também já está disponível aos consumidores separadamente do ProgramaAllurion (que vem o balão gástrico) para ajudar a personalizar, monitorar e gerenciar a terapia de perda de peso para os pacientes, podendo ser utilizado independentemente de seu plano de tratamento: balão gástrico, cirúrgico, médico ou nutricional.

Para saber mais sobre a Allurion, basta acessar www.allurion.com e sobre o Allurion Virtual Care Suite no www.allurion.com/virtual-care-suite.

Allurion é uma marca comercial da Allurion Technologies, Inc. nos Estados Unidos e em países ao redor do mundo.

