Laboratório Teuto celebra importância do Dia da Saúde

Criado em 1948, o Dia Mundial da Saúde foi estabelecido junto a criação da Organização Mundial da Saúde (OMS). O objetivo era unificar o sentimento de valorização de vários aspectos relacionados ao bem-estar, que foram deixados de lado no período da primeira e segunda guerra mundial. Uma das principais pautas definidas foi a saúde preventiva e como a prevenção exerce um papel importante para a qualidade de vida.

As apresentações atuam na saúde preventiva e esses suplementos vão de encontro com a crescente necessidade de cuidados diários que a atribulada rotina da vida moderna nos impõe cada vez mais. Trabalho, faculdade, cursos, trânsito e cada vez menos tempo para uma alimentação adequada, para praticar atividades físicas e apreciar momentos de lazer. A ingestão adequada de vitaminas e minerais é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo e a falta destes nutrientes impacta no sistema imunológico, na disposição, no bem-estar físico e mental.



Segundo a farmacêutica e supervisora de treinamentos do Teuto, Magali Tamas, a suplementação alimentar é um dos carros chefes dessa saúde preventiva. Magali conta que os benefícios advindos desses produtos são diversos, como: bem-estar, potencialização da imunidade, aumento dos níveis nutritivos e da disposição. Uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad) mostrou que em quase 60% dos lares brasileiros existe ao menos uma pessoa utilizando algum suplemento alimentar. A grande maioria utiliza para obter um complemento à sua alimentação ou buscando saúde e bem-estar.

Para potencializar o uso dos suplementos, um ponto importante é manter o intestino saudável, pois, é nele que a absorção dos alimentos ocorre. Existem alimentos funcionais probiótico que favorecem o equilíbrio intestinal, ajudam na digestão dos alimentos e estimulam o funcionamento do sistema imunológico. É fundamental que o consumo de suplementos alimentares esteja associado, também, a ingestão adequada de água, boas noites de sono e um estilo de vida saudável.

