Kings Sneakers fecha trimestre com novidades e expansão pelo Brasil

A Kings Sneakers não para de crescer e pretende fechar 2023 ainda maior e com presença mais forte pelo país. A marca começou o ano com uma sequência de inaugurações e uma coleção de ações de marketing que visam cativar o público e ao mesmo tempo mostrar a potência da streetwear como ferramenta de moda e cultura.

Logo em janeiro foi inaugurada a primeira unidade na Paraíba (PB), mercado que segundo a Kings, está totalmente aberto para inovações em cultura urbana e hip hop. A novidade foi seguida pela abertura da unidade Amapá, também pioneira da rede no estado. Assim, a marca fecha o trimestre com 142 pontos de vendas, incluindo e-commerce próprio. Os próximos meses serão marcados pela expansão da marca por cidades do interior de São Paulo e pelas regiões Norte, Sul e Sudeste.



Além da multiplicação de lojas, a Kings Sneakers busca valorizar cada cidade onde possui uma loja, criando formas de se aproximar do público e da cultura urbana local. Por isso, a empresa investe agora em campanhas de marketing regionais, que atendem particularidades de cada praça. Um exemplo foi a campanha de desconto progressivo, criada especialmente para as unidades de Minas Gerais, e a entrada da loja de João Pessoa na ação do Dia do Consumidor, com promoções em produtos selecionados pelo próprio lojista.

Em sintonia com os clientes e colaboradores, a marca realizou no mês de março festas e brincadeiras sazonais nos shoppings, um evento em homenagem ao Dia da Mulher, com presença de influenciadoras e profissionais femininas da streetart, e apoio em shows e rodas de rap e hip hop.

A música esteve presente na primeira grande collab da Kings este ano, em uma coleção de roupas desenvolvidas em parceria com o rapper Raffa Moreira, um dos pioneiros e mais ativos artistas da cena trap nacional. A coleção trouxe peças inspiradas no estilo e na personalidade do artista, conhecido por letras que tratam de temas como a desigualdade social aliada ao racismo e a realidade da vida na periferia de São Paulo.

O mês de junho promete ser ainda mais ativo para a Kings, com o lançamento de mais uma collab, dessa vez com uma grande marca nacional. Também serão anunciadas novas parcerias com artistas de cultura street e coleções de produtos importados, os carros-chefes da rede.

