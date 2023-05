IR 2023 possui itens que podem aumentar a restituição

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) é uma das obrigações fiscais mais importantes para os cidadãos brasileiros. Até a segunda quinzena de abril, mais de 15 milhões de contribuintes já entregaram suas declarações. Entretanto, muitos contribuintes têm imposto a restituir e imposto a pagar. Neste contexto, a contadora e especialista Mayra Saitta explica que diversos itens podem impactar a restituição, portanto, não devem ser ignorados.

O contribuinte que precisa declarar à Receita Federal o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) sempre fica atento a uma coisa: à restituição, sendo o dinheiro devolvido ao cidadão. No entanto, para receber os valores a que se tem direito, é preciso cuidado. Existem itens que pesam nesta conta e que não podem ser esquecidos, para que o montante que retorna seja maior.

