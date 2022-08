7º Workshop de Noivas e Debutantes acontece na próxima semana e vai sortear R$ 4 mil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Workshop de Noivas e Debutantes acontece nos dias 16 e 17 de Agosto, às 19h, no Villa Harmonia Eventos em Nova Odessa e vai reunir os melhores fornecedores de todas as áreas de eventos.

Em sua sétima edição, o tradicional evento vai sortear R$ 4 mil para serem gastos com um ou mais dos 40 fornecedores que estarão presentes na mostra. Em cada dia do evento haverá também o sorteio de um projeto detalhado de ambiente decorado com fotos elaborado por Letícia Damasceno Arquitetura.

Entre os expositores estão fornecedores como fotógrafos, cerimoniais, doces finos, cabines fotográficas, decoração, trajes de festa, bartenders, salão de beleza, banda, DJ, Cascata de chocolate, buffet, etc.

Para participar da feira e concorrer aos sorteios é precisa se cadastrar através do Whatsapp (19) 989605708 (clique aqui) ou pelo e-mail [email protected]

Serviço:

7ºWorkshop de Noivas e Debutantes

Dias 16 e 17 de Agosto das 19h às 23h

Villa Harmonia Eventos – Avendia Roberto Agostinetto, 35 – Parque Industrial Harmonia, Nova Odessa – SP