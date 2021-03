A Xôk’s Chocolateria foi invadida! Saiba o que aconteceu

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os coelhos já chegaram na cidade e invadiram a Xôk’s, a doceria de Americana que oferece uma infinidade de produtos, entre eles, os famosos chocolates da Serra Gaúcha.

Com a chegada da Páscoa, a loja que oferece cestas e Kits para presente, barras aromáticas, barras Puro Choco (Ao leite, 73% Cacau e Diet), bombons e trufas, Sorvetes e colombas passa a contar com ovos especiais para a data.

Entre os destaques está a Colomba Pascal Trufada com cobertura e recheio de chocolate, o ovo Puro Choco: Ovo de chocolate ao leite coberto com paçoquinha e o Puro Choco com chocolate branco e cookies crocantes.

A loja está com um sorteio imperdível! A cada R$80,00 reais em compras, você preenche um cupom e concorre ao sorteio de um Ovo de 3 kg. O sorteio será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Xôk’s no dia 03/04 às 12h00.

Durante a fase vermelha/emergencial a doceria está funcionando de duas formas:

Delivery: você faz seu pedido pelo WhatsApp e entregamos em sua casa (não é iFood, entregador próprio) ou por Drive thru: faça seu pedido pelo WhatsApp, combine o horário da retirada, passe na loja e se delicie. O funcionamento é de segunda-feira a sexta, das 09h às 19h e aos sábados das 09h às 18h.

A Xôk’s de Americana fica na Rua Cândido Cruz, 641, no centro. Acompanhe as novidades da loja pelas redes sociais através do Instagram (clique aqui) e do Facebook (clique aqui). Para mais informações consulte o WhatsApp (19)99181-7578 (clique aqui).

O Marlon e a Celiane, atuais donos da franquia de Americana, foram os responsáveis por trazer essa delícia para a nossa cidade. São milhares de opções e combinações de chocolates, cafés, açaí, sorvetes e muito mais.