Aberta a temporada de observação de Júpiter no OMA

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Chegou a temporada de observação do gigantesco Júpiter – o maior planeta do Sistema Solar – visível a partir do dia 1º de setembro aos visitantes do Observatório Municipal de Americana (OMA), vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo. A observação é gratuita e deve ser agendada pelo telefone (19) 3408-4800.

As visitas são realizadas às quartas e sextas-feiras em grupos de 10 pessoas a cada hora, a partir das 19h, em um total de quatro grupos por noite. Júpiter ainda está nascendo tarde e, por enquanto, sua observação é possível apenas nas turmas das 21h e 22h.

Saturno e seus anéis também podem ser avistados durante as sessões públicas. E, a partir do dia 02, a Lua entra em sua fase crescente, a melhor para ser observada através dos telescópios do OMA.

Durante os encontros, os visitantes também participam de um bate-papo com o astrônomo responsável pelo espaço, Carlos H. A. Andrade. “Além dos planetas, uma série de outros astros são rotineiramente observados no OMA, indo desde estrelas duplas, até nebulosas, aglomerados estelares e cometas, desde que estejam visíveis em nossa região. Assim, há sempre motivos de sobra para uma visita ao Observatório Municipal de Americana com seus amigos e familiares”, declarou.

Caso haja tempo nublado ou chuva, a agenda é cancelada e é necessária a marcação de uma nova data. Crianças menores de 5 anos não podem entrar na cúpula do OMA por questões de segurança e têm acesso ao terraço na companhia de um adulto.

O acesso ao Observatório pode ser feito pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghell”, localizado à Rua Abrahim Abraham, s/nº, no bairro Parque Residencial Nardini.