ACIA vai permitir abertura do comércio no Carnaval

Comerciantes associados à ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana) querem que as lojas abram em horário normal na terça-feira de Carnaval, dia 16. Nesta data, tradicionalmente o comércio fica fechado. Porém, neste ano, de acordo com a entidade, o entendimento da maioria é de que os estabelecimentos devem atender.

“Fizemos uma consulta aos associados e acreditamos que, como as festas carnavalescas estão suspensas, a semana do Carnaval será como uma semana normal, e as lojas deverão abrir”, explica José Camacho, diretor da ACIA.

Segundo ele, a entidade ouviu comerciantes da região Central e a maioria (88,5%) quer que as lojas fiquem abertas no dia 16 de fevereiro. Sendo assim, caso não haja nenhuma medida restritiva por parte do Governo do Estado, o comércio irá atender na terça-feira, dia 16 de fevereiro.

“Se não houver nenhuma mudança nas próximas reclassificações do Plano São Paulo que impeça a abertura nesta data, as lojas funcionarão em horário normal”, explica o presidente da ACIA, Wagner Armbruster.

CARNAVAL NÃO É FERIADO

A ACIA lembra que, oficialmente, o Carnaval não é feriado nacional. Por isso o comércio pode funcionar nos seus horários normais e os valores e benefícios pagos aos trabalhadores não mudam em relação aos demais dias de trabalho.

“Apesar da tradição, nem mesmo a terça-feira de Carnaval é considerada feriado. Com exceção a alguns municípios em que há feriado local, na maior parte do Brasil a data é considerada dia útil”, esclarece Armbruster.