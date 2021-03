Adolescente faz disparos com arma em escola de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um adolescente fez disparos com uma arma de chumbinho na tarde desta segunda-feira(29), no Colégio Dom Bosco, em Americana.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pela Polícia Militar que foi acionada até o local, o adolescente de 13 anos fez disparos que atingiram um funcionária da escola. Além da espingarda de chumbinho ele estavas com uma faca e com bombas caseiras.

O local foi isolado por diversas viaturas da PM e da Guarda Municipal.

A PM confirmou que adolescente teria tentado se matar em seguida. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São Francisco, já a funcionária da escola foi encaminhada pela o Hospital da Unimed.

O BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) está no local analisando as bombas caseiras feitas com pregos, parafusos e pólvora.