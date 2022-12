“Ali tem bandido”, diz Gualter sobre manifestantes do tiro de guerra

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Conforme o Portal de Americana mostrou, durante uma visita ao manifesto que acontece em frente ao tiro de guerra de Americana neste domingo(11),, o vereador Gualter Amado(Republicanos) foi hostilizado e agredido por bolsonaristas.

Em um áudio enviado através do WhatsApp e obtido pelo Portal, o vereador afirmou que entre os manifestantes há ‘bandidos”.

“Ali não tem só manifestantes, ali tem bandidos”, dessa forma que o vereador Gualter Amado(Republicanos) avalia o protesto na mensagem de áudio enviada através do aplicativo de mensagens. Na mensagem ele ainda relata que a organizadora do evento precisou intervir usando o som do local para que as agressões fossem interrompidas.

PAZ SELADA

Na tarde desta segunda-feira(12), após a repercussão do caso na imprensa, Gualter foi até o local novamente e foi recebido por manifestantes que disseram que as agressões foram de uma parte isolada do grupo.

“Estamos aqui no TG de Americana esclarecendo todas as dúvidas referentes ao requerimento aprovado na câmara e o ocorrido ontem. Deixaram claro que não compactuam com agressões e que não eram do grupo que permanecem desde do início das manifestações. Ações isoladas que não condiz com o movimento”, disse o vereador ao Portal de Americana