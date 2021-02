Americana admite que já perdeu doses de vacinas contra covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana confirmou que doses de vacinas contra a covid-19 estão sendo desperdiçadas na cidade. A denúncia foi feita por leitores do Portal de Americana na última sexta-feira(12) e confirmada pela assessoria da imprensa da prefeitura neste domingo(14).

De acordo com a denúncia enviada ao Portal, ao final do dia, nos locais de vacinação sobram doses nas ampolas e por não haver agendamento de horários, as doses são perdidas. De acordo com a Saúde de Americana, mesmo vacinando somente o público contemplado, algumas perdas são inevitáveis. Após aberto, os frascos da CoronaVac que possuem 10 doses podem ser usados em apenas 8 horas.

“As equipes têm feito o máximo para otimizar o uso após os frascos serem abertos, sendo que a estratégia adotada tem sido a de remanejar frascos entre os pontos de vacinação, a fim de transferir as doses do imunizante para locais de maior fluxo de pessoas a serem vacinadas”, informou a secretaria em nota.

A assessoria não soube especificar a quantidade de vacinas que já foram descartadas. “Nesta segunda, poderemos especificar a questão com números”, afirmou.

Na capital paulista, para evitar o desperdício, o secretário de Saúde, Edson Aparecido, orientou que os vacinadores apliquem as doses remanescentes em moradores da região das unidades de saúde que já tenham mais de 18 anos. Em Americana ainda não há orientação neste sentido.

O Ministério da Saúde já prevê em seu Plano Nacional de Vacinação uma “perda operacional de 5%” das doeses de vacina contra covid-19.

TOTAL DE VACINADOS

Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, em 21 de janeiro, até esta sexta-feira, 12 de fevereiro, a Secretaria de Saúde de Americana já vacinou 7.117 pessoas entre profissionais de saúde, moradores de casas de repouso e idosos em geral acima dos 85 anos de idade. Nesta sexta-feira foram vacinadas 824 pessoas, sendo 704 idosos e 120 profissionais de saúde.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, do total de pessoas vacinadas até agora, foram 1.364 idosos com idade acima de 85 anos, 4.825 profissionais de saúde, 558 idosos institucionalizados de ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos) e 370 funcionários dessas instituições.