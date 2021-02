Americana confirma que já perdeu 70 doses de vacinas contra covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde confirmou nesta segunda-feira(15), que já perdeu 70 doses de vacinas contra a covid-19, o que representa 0,08% do universo de pessoas vacinadas. Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 foram vacinados 8.283 indivíduos.

De acordo com a pasta, todos os profissionais envolvidos na campanha municipal foram devidamente capacitados e estão sendo constantemente reorientados sobre o manejo adequado quanto ao procedimento.

“Infelizmente, no processo operacional da vacinação, considerando prazo restrito de validade após abertura do frasco, necessidade de baixa temperatura, locais com menores demandas de público-alvo em contraste com outros de maior fluxo, esses fatores acabam influenciando em algumas perdas”, informou a secretaria.

O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, prevê e considera aceitável uma perda de até 5% de vacina, considerando todas as variáveis envolvidas em uma campanha de vacinação como esta.

“Ainda que algumas perdas sejam inevitáveis, a exemplo de outras vacinas utilizadas em campanha de vacinação, como a da Febre Amarela, por exemplo, a Secretaria de Saúde vem buscando todos os meios possíveis para minimizar esse impacto, evitando que haja desperdício de um bem tão precioso como é a vacina contra a Covid-19”, concluiu a pasta em nova enviada à imprensa.