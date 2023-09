Americana é a 1º cidade do Brasil em ranking de 5G

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana venceu a edição 2023 do Ranking Cidades Amigas do 5G, divulgado nesta quarta-feira (13) pela Conexis Brasil Digital durante o Painel Telebrasil Summit 2023. A premiação foi acompanhada pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico que representou o prefeito Chico Sardelli em Brasília.

O prêmio reconhece ações dos municípios para incentivar a implantação de infraestrutura de telecomunicações e a expansão da conectividade. O levantamento avaliou 201 municípios brasileiros com mais de 150 mil habitantes.

“Nossa cidade está preparada para se adequar rapidamente ao ritmo do avanço da tecnologia, que vai nos ajudar a aproveitar as melhores oportunidades de desenvolvimento. Fico feliz em ver esse trabalho reconhecido nacionalmente”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Quem ganha com isso é a população, que tem a tecnologia ao seu alcance de forma cada vez mais ágil. E também pela atenção que a cidade desperta para novos investimentos neste segmento”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Entre as 10 primeiras colocadas no ranking, nove são do estado de São Paulo: Americana (1º), Jacareí (2º), Pindamonhangaba (3º), Indaiatuba (4º), Jaú (5º), Mogi Guaçu (6º), Bauru (7º), Itu (9º) e Araraquara (10º). Americana foi a cidade que vai mais avançou posições e também conquistou o prêmio desta categoria na região Sudeste.

Americana, e as demais cidades no topo do ranking, se destacam pelos seguintes pontos:

– Autorização para instalação em até 60 dias;

– Centralização e simplificação de procedimentos administrativos;

– Processos e documentação claramente definida;

– Cobrança de taxas condizentes ao valor efetivamente necessário para execução do licenciamento municipal.

Em um pouco mais de um ano de operação no Brasil, o 5G já chegou a mais de 12,7 milhões de acessos e mais de 170 cidades atendidas. Todos os rankings podem ser acessados em www.conecte5g.com.br.