Americana ganha escola especializada em reforço escolar

Americana acaba de ganhar uma unidade do Meu Dever de Casa, que oferece reforço escolar para todas as matérias e técnicas baseadas na Neuroeducação.

A escola oferece reforço escolar para todas as matérias a partir dos 5 anos de idade até o Ensino Médio e ensina os alunos a estudarem com foco, autonomia e planejamento.

O segundo semestre já começou, e com ele tivemos o retorno das aulas presenciais nas escolas. Após um ano conturbado devido a pandemia que estamos vivendo, muitas crianças e adolescentes tiveram dificuldade em se adaptar as aulas remotas.

O Meu Dever de Casa pode dar o apoio que nossas crianças precisam nesse momento. Sendo a detentora do método exclusivo de estudo “Método Estudo Eficaz”, que tem como proposta incentivar a autonomia de estudo através da utilização de planejamento semanal, técnicas baseadas em Neuroeducação e acompanhamento profissional. Atendemos crianças à partir dos 5 anos.

O Meu Dever de Casa oferece um espaço ideal para o aluno estudar para provas, fazer seu dever de casa e trabalhos escolares. Todas as atividades são individuais, cada criança no seu tempo e de acordo com seu planejamento personalizado de estudos. Nosso Método de Estudo Eficaz consiste em diversas técnicas que englobam todas as matérias escolares e estimulam disciplina, foco e autonomia nos estudos. A equipe é composta por Coaches educacionais de humanas e exatas, e uma pedagoga para os pequeninos em processo de alfabetização.

O Meu Dever de Casa oferece apoio à alfabetização, sessão de estudos e cursos complementares com excelência e um alto padrão de ensino, com diversos planos que se encaixam de acordo com a necessidade da criança ou adolescente, sendo uma frequência de 1, 2 ou 3 vezes por semana, com duração de 2h por sessão. Os estudantes que ingressarem no mês de outubro terão isenção da taxa de matrícula.

Entre em contato e marque uma Sessão Experimental de Estudos gratuita e veja como o rendimento dos estudos de seu filho pode melhorar.

Chame no WhatsApp: (19) 99885-8571 (clique aqui) ou ligue no telefone: (19) 3645-7439. Fique por dentro das novidades pelo Instagram @meudeverdecasa_americanasp