Americana ganha novo bar neste sábado

Americana ganha uma nova opção para o fim de tarde e noite. Estamos falando do Bar do Noventa que abre suas portas com Show do Grupo NewSamba neste sábado(21), na Avenida Campo Salles, 1680, no Jardim Girassol.

Ideia dos sócios Allan Ribeiro, Éder Déo e Kevelyn Brenda, o espaço é inspirado nos anos noventa e conta com uma decoração temática da época. “A proposta é trazer uma lembrança retrô. O bar é vintage e temático. As nossas atrações sempre serão inspiradas nos anos que marcaram a galera que hoje está na faixa dos 30 anos”, conta o produtor de eventos, Allan.

Além de música boa e ambiente descontraído, o bar também oferece um vasto cardápio com bebidas, petiscos e a cerveja sempre gelada.

Inauguração

O Bar do Noventa abre as portas a partir das 16h, com show do grupo NewSamba. O grupo ganhou destaque nacional após participar do programa do Ratinho no SBT e agora tem na sua linha de frente a cantora Samya Nalany, que conta com uma longa trajetória na música.



Bar do Noventa em Americana

O novo point da cidade funciona de terça a sexta das 17h00 à 1h00, sábado e domingo das 16h00 à 1h00. Mais informações e reservas podem ser feitas através do Instagram no @bardonoventa90